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В Улан-Удэ полицейские разыскивают напавшую на ребёнка женщину

В Улан-Удэ полицейские разыскивают напавшую на ребёнка женщину
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Незнакомка напала на школьницу на улице

Сотрудники полиции разыскивают женщину, которая днём 30 января рядом с перекрёстком улицы Цивилёва и проспекта 50-летия Октября в Улан-Удэ напала на восьмилетнюю школьницу.

Девочка возвращалась из гимназии домой. Незнакомка подошла к ребёнку и стала трясти, хватая за капюшон куртки и шею. За девочку заступилась прохожая. Мама школьницы обратилась с заявлением в полицию. Дознанием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Материалы направлены в Следственный комитет для дальнейшего расследования.

- В результате проведённых оперативных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел установлена причастная к инциденту гражданка. В настоящее время ведётся её розыск, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



При наличии какой-либо информации о личности женщины на видео или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(9024)57-05-38, 8(951)627-25-14, 8(9021)66-26-86.

Как сообщал «Байкал-Daily», Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову принять все возможные процессуальные меры к изъятию и передаче данного материала в производство регионального следственного управления, а также представить доклад.

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