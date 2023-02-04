Незнакомка напала на школьницу на улице
Сотрудники полиции разыскивают женщину, которая днём 30 января рядом с перекрёстком улицы Цивилёва и проспекта 50-летия Октября в Улан-Удэ напала на восьмилетнюю школьницу.
Девочка возвращалась из гимназии домой. Незнакомка подошла к ребёнку и стала трясти, хватая за капюшон куртки и шею. За девочку заступилась прохожая. Мама школьницы обратилась с заявлением в полицию. Дознанием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Материалы направлены в Следственный комитет для дальнейшего расследования.
- В результате проведённых оперативных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел установлена причастная к инциденту гражданка. В настоящее время ведётся её розыск, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
При наличии какой-либо информации о личности женщины на видео или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(9024)57-05-38, 8(951)627-25-14, 8(9021)66-26-86.
Как сообщал «Байкал-Daily», Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову принять все возможные процессуальные меры к изъятию и передаче данного материала в производство регионального следственного управления, а также представить доклад.
В Улан-Удэ полицейские разыскивают напавшую на ребёнка женщину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина лишилась денег, пытаясь арендовать квартиру
Сам он не считает свой поступок героическим
Мужчина просрочил время пребывания в РФ
Сперва он пытался соврать полицейским
Мужчину возвращался домой из командировки на служебной машине
Его поймали у стен колонии строгого режима
На ребёнка напала неадекватная женщина
Нападавший убил женщину, ставшую свидетельницей преступления
Оба отравились угарным газом
За год уничтожено 100 единиц игрового оборудования
Пожарным удалось спасти женщину
Виновник заявил об отсутствии доказательств «нравственных и физических страданий» женщины
Огонь отрезал путь к эвакуации
Женщина 10 дней пользовалась чужой банковской картой
Однако от освидетельствования на опьянение он отказался