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Улан-удэнец спилил деревья на Верхней Берёзовке на дрова

Улан-удэнец спилил деревья на Верхней Берёзовке на дрова
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Сперва он пытался соврать полицейским

1 февраля сотрудники ДПС в Улан-Удэ остановили водителя бортового «УАЗа», перевозившего древесину. 52-летний мужчина не смог предоставить разрешающие документы и был доставлен в отдел полиции №1.

- В ходе разбирательства горожанин попытался избежать ответственности за содеянное. Он соврал, что везёт деревья от живущей в Прибайкальском районе сестры к себе в частный дом на дрова. Однако его слова были поставлены сотрудниками уголовного розыска под сомнение и проверены, улан-удэнец уличён в обмане, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Поняв, что от уголовного преследования не уйти, он признался, что незаконно спилил девять сырорастущих и три сухостойных сосны на Верхней Берёзовке. Таким образом безработный мужчина решил сэкономить на покупке дров.

Причинённый им ущерб оценён более чем в 98 тысяч рублей.

У него подозреваемого изъяты автомобиль, две бензопилы, а также вырубленные деревья. Возбуждено уголовное дело.

черные лесорубы

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