Сперва он пытался соврать полицейским
1 февраля сотрудники ДПС в Улан-Удэ остановили водителя бортового «УАЗа», перевозившего древесину. 52-летний мужчина не смог предоставить разрешающие документы и был доставлен в отдел полиции №1.
- В ходе разбирательства горожанин попытался избежать ответственности за содеянное. Он соврал, что везёт деревья от живущей в Прибайкальском районе сестры к себе в частный дом на дрова. Однако его слова были поставлены сотрудниками уголовного розыска под сомнение и проверены, улан-удэнец уличён в обмане, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Поняв, что от уголовного преследования не уйти, он признался, что незаконно спилил девять сырорастущих и три сухостойных сосны на Верхней Берёзовке. Таким образом безработный мужчина решил сэкономить на покупке дров.
Причинённый им ущерб оценён более чем в 98 тысяч рублей.
У него подозреваемого изъяты автомобиль, две бензопилы, а также вырубленные деревья. Возбуждено уголовное дело.
Улан-удэнец спилил деревья на Верхней Берёзовке на дрова
Происшествия, Фото:
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