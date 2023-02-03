Улан-удэнец спилил деревья на Верхней Берёзовке на дрова

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Сперва он пытался соврать полицейским



1 февраля сотрудники ДПС в Улан-Удэ остановили водителя бортового «УАЗа», перевозившего древесину. 52-летний мужчина не смог предоставить разрешающие документы и был доставлен в отдел полиции №1.



- В ходе разбирательства горожанин попытался избежать ответственности за содеянное. Он соврал, что везёт деревья от живущей в Прибайкальском районе сестры к себе в частный дом на дрова. Однако его слова были поставлены сотрудниками уголовного розыска под сомнение и проверены, улан-удэнец уличён в обмане, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Поняв, что от уголовного преследования не уйти, он признался, что незаконно спилил девять сырорастущих и три сухостойных сосны на Верхней Берёзовке. Таким образом безработный мужчина решил сэкономить на покупке дров.



Причинённый им ущерб оценён более чем в 98 тысяч рублей.



У него подозреваемого изъяты автомобиль, две бензопилы, а также вырубленные деревья. Возбуждено уголовное дело.



