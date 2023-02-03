03 февраля

02 февраля

Популярное

В Улан-Удэ мужчину поймали при попытке перекинуть в колонию «подарки»

В Улан-Удэ мужчину поймали при попытке перекинуть в колонию «подарки»
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
Его поймали у стен колонии строгого режима

В Улан-Удэ сотрудники исправительной колонии строгого режима №2 предотвратили переброс сотовых телефонов.

- Сотрудники ИК-2 задержали гражданина, который намеревался совершить переброс запрещённых предметов на территорию исправительного учреждения. Задержанным оказался 45-летний уроженец Бурятии. В ходе досмотра у гражданина изъят пакет, внутри которого было два свёртка с девятью телефонами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


В отношении мужчины составлен протокол о совершении административного правонарушения по статье 19.12 КоАП РФ.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью у стен той же колонии №2 поймали нескольких арбалетчиков, которые пытались запустить осуждённым стрелы с наркотиками и сотовыми телефонами.

Справка:

Передача либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания, влечёт наложение административного штрафа в размере от трёх до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов. 
колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье водителя осудили за ДТП с двумя погибшими
В Забайкалье водителя осудили за ДТП с двумя погибшими
Происшествия, 03.02.2023
Мужчину возвращался домой из командировки на служебной машине
Жителя Бурятии будут судить за убийство пожилой больной женщины
Жителя Бурятии будут судить за убийство пожилой больной женщины
Происшествия, 03.02.2023
Нападавший убил женщину, ставшую свидетельницей преступления
В Бурятии полиция накрыла 11 игорных заведений
В Бурятии полиция накрыла 11 игорных заведений
Происшествия, 03.02.2023
За год уничтожено 100 единиц игрового оборудования
В Бурятии мать погибшей девочки отсудила у водителя 800 тысяч
В Бурятии мать погибшей девочки отсудила у водителя 800 тысяч
Происшествия, 03.02.2023
Виновник заявил об отсутствии доказательств «нравственных и физических страданий» женщины
Жительница Бурятии схлопотала «условку» за трату денег с найденной карты
Жительница Бурятии схлопотала «условку» за трату денег с найденной карты
Происшествия, 03.02.2023
Женщина 10 дней пользовалась чужой банковской картой
В Улан-Удэ сбивший двух пешеходов водитель заявил, что потерял сознание
В Улан-Удэ сбивший двух пешеходов водитель заявил, что потерял сознание
Происшествия, 03.02.2023
Однако от освидетельствования на опьянение он отказался

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^