В Улан-Удэ мужчину поймали при попытке перекинуть в колонию «подарки»

В Улан-Удэ сотрудники исправительной колонии строгого режима №2 предотвратили переброс сотовых телефонов.
- Сотрудники ИК-2 задержали гражданина, который намеревался совершить переброс запрещённых предметов на территорию исправительного учреждения. Задержанным оказался 45-летний уроженец Бурятии. В ходе досмотра у гражданина изъят пакет, внутри которого было два свёртка с девятью телефонами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В отношении мужчины составлен протокол о совершении административного правонарушения по статье 19.12 КоАП РФ.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью у стен той же колонии №2 поймали нескольких арбалетчиков, которые пытались запустить осуждённым стрелы с наркотиками и сотовыми телефонами.
Справка:
Передача либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания, влечёт наложение административного штрафа в размере от трёх до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.