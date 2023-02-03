Оба отравились угарным газом
В Иркутской области двое мужчин погибли на пожарах, спасая от огня своё имущество.
2 февраля в деревне Тотохон Эхирит-Булагатского района из-за короткого замыкания электрообогревателя горела хозяйственная постройка, а в деревне Сарма Ольхонского района пожар в частном деревянном доме произошёл из-за брошенного в ведро окурка.
- Гибели людей в обоих случаях способствовал тот факт, что они возвращались в горящее помещение, спасая деньги и имущество. Однако в условиях непригодной для дыхания среды смертельное отравление угарным газом наступает за считанные секунды, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 февраля в деревне Грановщина под Иркутском в двухэтажном частном доме произошёл пожар, унёсший жизни двух мальчиков 10 и 13 лет. 3 февраля выяснилось, что причиной возгорания послужило короткое замыкание на первом этаже в районе ванной. Возбуждено уголовное дело.
В Иркутской области двое мужчин погибли на пожарах, спасая своё имущество
Происшествия, Фото:
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