В Бурятии полиция накрыла 11 игорных заведений









Всего за год уничтожено 100 единиц игрового оборудования, в том числе 64 игровых автомата, покерный стол, 35 единиц компьютерного оборудования. Их вывезли на специализированную площадку и раздавили.



Также возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Это дело уже находится в суде: будет вынесен приговор в отношении организованной преступной группы в составе пяти участников под руководством 43-летнего жителя Улан-Удэ. «Участники преступной группы разместили игровое оборудование и незаконно организовали игорную деятельность в восьми салонах города», - уточнили в министерстве внутренних дел Бурятии.







В 2022 году сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии накрыли 11 игорных заведений.- Из незаконного оборота изъято 328 единиц игрового оборудования, в том числе 138 системных блоков, 167 мониторов, три ноутбука, восемь покерных столов, два стола с рулеткой, пять видеорегистраторов, пять видеокамер, около 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Возбуждено четыре уголовных дела по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».