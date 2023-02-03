03 февраля

02 февраля

Популярное

В Бурятии полиция накрыла 11 игорных заведений

В Бурятии полиция накрыла 11 игорных заведений
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
За год уничтожено 100 единиц игрового оборудования

В 2022 году сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии накрыли 11 игорных заведений.

- Из незаконного оборота изъято 328 единиц игрового оборудования, в том числе 138 системных блоков, 167 мониторов, три ноутбука, восемь покерных столов, два стола с рулеткой, пять видеорегистраторов, пять видеокамер, около 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено четыре уголовных дела по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».



Всего за год уничтожено 100 единиц игрового оборудования, в том числе 64 игровых автомата, покерный стол, 35 единиц компьютерного оборудования. Их вывезли на специализированную площадку и раздавили.

Также возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Это дело уже находится в суде: будет вынесен приговор в отношении организованной преступной группы в составе пяти участников под руководством 43-летнего жителя Улан-Удэ. «Участники преступной группы разместили игровое оборудование и незаконно организовали игорную деятельность в восьми салонах города», - уточнили в министерстве внутренних дел Бурятии. 

игорный бизнес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии полиция накрыла 11 игорных заведений
В Бурятии полиция накрыла 11 игорных заведений
Происшествия, 03.02.2023
За год уничтожено 100 единиц игрового оборудования
В Бурятии мать погибшей девочки отсудила у водителя 800 тысяч
В Бурятии мать погибшей девочки отсудила у водителя 800 тысяч
Происшествия, 03.02.2023
Виновник заявил об отсутствии доказательств «нравственных и физических страданий» женщины
Жительница Бурятии схлопотала «условку» за трату денег с найденной карты
Жительница Бурятии схлопотала «условку» за трату денег с найденной карты
Происшествия, 03.02.2023
Женщина 10 дней пользовалась чужой банковской картой
В Улан-Удэ сбивший двух пешеходов водитель заявил, что потерял сознание
В Улан-Удэ сбивший двух пешеходов водитель заявил, что потерял сознание
Происшествия, 03.02.2023
Однако от освидетельствования на опьянение он отказался
В Улан-Удэ лихач без прав сбил двух пешеходов и врезался в столб
В Улан-Удэ лихач без прав сбил двух пешеходов и врезался в столб
Происшествия, 02.02.2023
На капоте автомобиля оказались пенсионерка и мужчина
В Забайкалье начальника колонии заподозрили в получении взяток от осуждённых
В Забайкалье начальника колонии заподозрили в получении взяток от осуждённых
Происшествия, 02.02.2023
По версии следствия, взятки предназначались за «общее покровительство»
В Бурятии ревнивец задушил подругу
В Бурятии ревнивец задушил подругу
Происшествия, 02.02.2023
Молодой человек признал свою вину

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^