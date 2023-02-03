Пожарным удалось спасти женщину
Вечером 1 февраля в Чите произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на улице Николая Островского. Когда пожарные прибыли, из окна на пятом этаже шёл густой дым. Из этого же окна просила о помощи женщина.
Пожарные с помощью автолестницы вытащили читинку из горящего жилища.
После вскрытия замурованной входной двери пожарные обнаружили тело 34-летнего мужчины.
- Для тушения и проверки помещения на наличие людей через окно и балкон были направлены звенья газодымозащитной службы, так как дверь в квартиру, где произошел пожар, была заперта изнутри. В ходе тушения, после вскрытия двери, пожарные обнаружили мужчину 1989 года рождения без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.
В результате пожара повреждены домашние вещи. Огонь на другие квартиры не распространился.
Причина возгорания и виновное лицо будут установлены сотрудниками пожарного надзора.
В Чите в сгоревшей квартире нашли тело 34-летнего мужчины
Происшествия, Фото:
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