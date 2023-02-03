В Бурятии мать погибшей девочки отсудила у водителя 800 тысяч

Виновник заявил об отсутствии доказательств «нравственных и физических страданий» женщины



Жительница Бурятии через суд взыскала моральную компенсацию с водителя, по вине которого в ДТП погибла её несовершеннолетняя дочь. Женщина подала иск, требуя взыскать миллион рублей, однако районный суд удовлетворил требования частично. Виновник аварии должен будет заплатить 800 тысяч рублей.



Не согласившись с решением суда, виновник аварии подал апелляционную жалобу. Так, он привёл довод, что ранее в общей сложности передал отцу погибшей девочки два миллиона рублей. Кроме того, истец «не представила в суд доказательств о перенесённых ею нравственных и физических страданиях», указывалось в апелляционной жалобе.



Впрочем, оспорить решение суда о выплате компенсации ему не удалось.



- Судебная коллегия не усмотрела оснований для отмены или изменения решения суда, исходя из того, что вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего настоящее дело. Кроме того, не является основанием для отмены решения суда довод жалобы о возмещении морального вреда отцу погибшей, который был признан потерпевшим по уголовному делу. Поскольку Б., являясь матерью погибшей, вправе претендовать на возмещение морального вреда в связи со смертью дочери, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Суд отклонил и довод о том, что мать не представила доказательства о характере и степени физических и нравственных страданий, поскольку, безусловно, смерть дочери причинила женщине глубокие нравственные страдания.

