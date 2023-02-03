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Жительница Бурятии схлопотала «условку» за трату денег с найденной карты

Жительница Бурятии схлопотала «условку» за трату денег с найденной карты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина 10 дней пользовалась чужой банковской картой

В ноябре 2022 года жительница Мухоршибирского района Бурятии на земле нашла банковскую карту. Платёжное устройство оснащено способом оплаты без ввода пин-кода. Так что женщина совершала покупки в местных магазинах. Сельчанка пользовалась чужой картой 10 дней, пока её не заблокировали.

- В жизни каждого человека были случаи находки брошенных, потерянных или оставленных без присмотра вещей. Большинство людей считает, что найти чужую вещь – это находка и её присвоение не влечёт никаких правовых последствий. Между тем, данное заблуждение приводит к уголовной ответственности и нежелательной судимости, - поясняют в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.

Суд женщину виновной в краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и назначил два года лишения свободы условно.

Решение суда пока не вступило в законную силу. 
кража

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