Жительница Бурятии схлопотала «условку» за трату денег с найденной карты

Женщина 10 дней пользовалась чужой банковской картой
В ноябре 2022 года жительница Мухоршибирского района Бурятии на земле нашла банковскую карту. Платёжное устройство оснащено способом оплаты без ввода пин-кода. Так что женщина совершала покупки в местных магазинах. Сельчанка пользовалась чужой картой 10 дней, пока её не заблокировали.
- В жизни каждого человека были случаи находки брошенных, потерянных или оставленных без присмотра вещей. Большинство людей считает, что найти чужую вещь – это находка и её присвоение не влечёт никаких правовых последствий. Между тем, данное заблуждение приводит к уголовной ответственности и нежелательной судимости, - поясняют в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.
Суд женщину виновной в краже (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и назначил два года лишения свободы условно.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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