В суд подано шесть исков
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура выявила случаи невозмещения браконьерами за незаконный вылов рыбы государству причинённого преступлениями ущерба.
В 2022 году транспортным прокурором в суды предъявлено шесть исковых заявлений о взыскании с виновных лиц ущерба в размере более 350 тысяч рублей.
Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме, часть судебных решений вступила в законную силу. Фактическое взыскание в бюджет денежных средств контролируется транспортной прокуратурой, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Байкало-Ангарская прокуратура взыскала с браконьеров более 350 тысяч
Происшествия, Фото:
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