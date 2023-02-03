Байкало-Ангарская прокуратура взыскала с браконьеров более 350 тысяч

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

В суд подано шесть исков



Байкало-Ангарская транспортная прокуратура выявила случаи невозмещения браконьерами за незаконный вылов рыбы государству причинённого преступлениями ущерба.



В 2022 году транспортным прокурором в суды предъявлено шесть исковых заявлений о взыскании с виновных лиц ущерба в размере более 350 тысяч рублей.



Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме, часть судебных решений вступила в законную силу. Фактическое взыскание в бюджет денежных средств контролируется транспортной прокуратурой, сообщает пресс-служба надзорного органа.

