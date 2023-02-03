03 февраля

02 февраля

Популярное

Байкало-Ангарская прокуратура взыскала с браконьеров более 350 тысяч

Байкало-Ангарская прокуратура взыскала с браконьеров более 350 тысяч
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
В суд подано шесть исков

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура выявила случаи невозмещения браконьерами за незаконный вылов рыбы государству причинённого преступлениями ущерба.

В 2022 году транспортным прокурором в суды предъявлено шесть исковых заявлений о взыскании с виновных лиц ущерба в размере более 350 тысяч рублей.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме, часть судебных решений вступила в законную силу. Фактическое взыскание в бюджет денежных средств контролируется транспортной прокуратурой, сообщает пресс-служба надзорного органа.
браконьерство суд прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ лихач без прав сбил двух пешеходов и врезался в столб
В Улан-Удэ лихач без прав сбил двух пешеходов и врезался в столб
Происшествия, 02.02.2023
На капоте автомобиля оказались пенсионерка и мужчина
В Забайкалье начальника колонии заподозрили в получении взяток от осуждённых
В Забайкалье начальника колонии заподозрили в получении взяток от осуждённых
Происшествия, 02.02.2023
По версии следствия, взятки предназначались за «общее покровительство»
В Бурятии ревнивец задушил подругу
В Бурятии ревнивец задушил подругу
Происшествия, 02.02.2023
Молодой человек признал свою вину
Житель Бурятии украл ботинки, инструменты и диван
Житель Бурятии украл ботинки, инструменты и диван
Происшествия, 02.02.2023
Подозреваемого нашли по отпечаткам пальцев
В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
В Бурятии в сгоревшем доме нашли тело мужчины
Происшествия, 02.02.2023
Обстоятельства пожара выясняются
В Иркутской области задержали пьяного 16-летнего водителя
Происшествия, 02.02.2023
Молодой человек устроил гонки с полицейскими
В Иркутской области 12 человек задержали за кражу нефтепродуктов с завода
В Иркутской области 12 человек задержали за кражу нефтепродуктов с завода
Происшествия, 02.02.2023
Украденное они сбывали автомобилистам и владельцам автомастерских
В Улан-Удэ простаивали трамваи
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия, 02.02.2023
Произошёл отжиг контактного провода

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^