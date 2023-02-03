С начала этого года погибли уже семь детей
В Иркутской области печальная статистика: за последние пять лет на пожарах погиб 961 человек, из них 107 – несовершеннолетние. Ещё 133 ребёнка получили травмы.
- Иркутская область на протяжении нескольких лет находится на первом месте по детской гибели в стране: в прошлом году погибли 13 детей, с начала этого года – уже семь, - сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.
Причины этих пожаров различны, но в основе практически всех трагичных случаев – оставление несовершеннолетних без присмотра, в ряде ситуаций - под замком или в ночное время.
При пожаре ребёнок не может адекватно оценить степень угрозы для его жизни и принять меры к эвакуации и спасению. Зачастую смерть наступает от вторичных факторов пожара – отравления угарным газом. Достаточно всего двух вдохов для потери сознания.
Ещё один фактор гибели – состояние сна. Своевременное оповещение о начавшемся пожаре может обеспечить пожарный извещатель, который, к сожалению, есть далеко не в каждом доме.
Сотрудники МЧС призывают проявлять бдительность, не пользоваться неисправными электроприборами или обогревателями кустарного производства.
- Необходимо регулярно проверять состояние электропроводки в доме, печного отопления. И не оставлять без присмотра детей, - убедительно призывают сотрудники МЧС.
Иркутская область находится на первом месте по числу погибших на пожарах детей
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 03.02.2023
С начала этого года погибли уже семь детей
Забайкалец провёл на морозе более двух дней
На капоте автомобиля оказались пенсионерка и мужчина
Рыбак чудом успел выбраться
В машине у них нашли две туши
По версии следствия, взятки предназначались за «общее покровительство»
Молодой человек признал свою вину
Возгорание произошло ночью
Подозреваемого нашли по отпечаткам пальцев
Обстоятельства пожара выясняются
Молодой человек устроил гонки с полицейскими
Украденное они сбывали автомобилистам и владельцам автомастерских
Произошёл отжиг контактного провода
Мужчина пытался спрятать свёрток за пазуху
Одному было 10 лет, другому 13