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Иркутская область находится на первом месте по числу погибших на пожарах детей

Иркутская область находится на первом месте по числу погибших на пожарах детей
Происшествия, 
С начала этого года погибли уже семь детей

В Иркутской области печальная статистика: за последние пять лет на пожарах погиб 961 человек, из них 107 – несовершеннолетние. Ещё 133 ребёнка получили травмы.

- Иркутская область на протяжении нескольких лет находится на первом месте по детской гибели в стране: в прошлом году погибли 13 детей, с начала этого года – уже семь, - сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.

Причины этих пожаров различны, но в основе практически всех трагичных случаев – оставление несовершеннолетних без присмотра, в ряде ситуаций - под замком или в ночное время.

При пожаре ребёнок не может адекватно оценить степень угрозы для его жизни и принять меры к эвакуации и спасению. Зачастую смерть наступает от вторичных факторов пожара – отравления угарным газом. Достаточно всего двух вдохов для потери сознания.

Ещё один фактор гибели – состояние сна. Своевременное оповещение о начавшемся пожаре может обеспечить пожарный извещатель, который, к сожалению, есть далеко не в каждом доме.

Сотрудники МЧС призывают проявлять бдительность, не пользоваться неисправными электроприборами или обогревателями кустарного производства.

- Необходимо регулярно проверять состояние электропроводки в доме, печного отопления. И не оставлять без присмотра детей, - убедительно призывают сотрудники МЧС.
смерть пожар

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