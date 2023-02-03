Иркутская область находится на первом месте по числу погибших на пожарах детей

С начала этого года погибли уже семь детей



В Иркутской области печальная статистика: за последние пять лет на пожарах погиб 961 человек, из них 107 – несовершеннолетние. Ещё 133 ребёнка получили травмы.



- Иркутская область на протяжении нескольких лет находится на первом месте по детской гибели в стране: в прошлом году погибли 13 детей, с начала этого года – уже семь, - сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.



Причины этих пожаров различны, но в основе практически всех трагичных случаев – оставление несовершеннолетних без присмотра, в ряде ситуаций - под замком или в ночное время.



При пожаре ребёнок не может адекватно оценить степень угрозы для его жизни и принять меры к эвакуации и спасению. Зачастую смерть наступает от вторичных факторов пожара – отравления угарным газом. Достаточно всего двух вдохов для потери сознания.



Ещё один фактор гибели – состояние сна. Своевременное оповещение о начавшемся пожаре может обеспечить пожарный извещатель, который, к сожалению, есть далеко не в каждом доме.



Сотрудники МЧС призывают проявлять бдительность, не пользоваться неисправными электроприборами или обогревателями кустарного производства.



- Необходимо регулярно проверять состояние электропроводки в доме, печного отопления. И не оставлять без присмотра детей, - убедительно призывают сотрудники МЧС.

