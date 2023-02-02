В машине у них нашли две туши
В Бурятии сотрудники национального парка «Тункинский» во время рейда обнаружили браконьеров, застреливших косуль. Их задержали в ночь с 30 на 31 января в местности Шабартайка.
Браконьерами оказались жители города Шелехов Иркутской области.
- Подозреваемые попытались скрыться, но благодаря оперативным действиям государственных инспекторов были задержаны. Ещё двоим удалось скрыться на автомобиле марки Nissan. Сотрудники оперативной группы изъяли две туши сибирских косуль, - рассказали специалисты нацпарка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.
Задержанных доставили в тункинское отделение МВД.
В нацпарке в Бурятии поймали браконьеров, убивших косуль
Происшествия, Фото:
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