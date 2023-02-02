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В Бурятии ревнивец задушил подругу

В Бурятии ревнивец задушил подругу
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Молодой человек признал свою вину

В Заиграевском районе Бурятии будут судить 25-летнего молодого человека, который задушил 30-летнюю подругу.

- Следствием установлено, что обвиняемый проживал в селе Илька, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Вечером 7 ноября 2022 года в состоянии алкогольного опьянения он пришел в гости к 30-летней односельчанке, с которой спустя непродолжительное время на почве ревности поссорился. Во время потасовки молодой человек причинил побои потерпевшей, после чего задушил верёвкой, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Убийца скрылся с места происшествия, но позже сознался во всём родственникам.

Молодого человека задержали по месту жительства, вину он признал и дал подробные показания. На протяжении расследования он содержался под стражей.

Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

убийство

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