Жители Иркутской области за сутки перевели мошенникам более 9 млн

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Аферисты действуют по давно известной схеме



Жители Иркутской области за сутки перевели мошенникам более 9 миллионов рублей. Люди поверили лжепредставителям банка и псевдосотрудникам правоохранительных органов. Только в городе Иркутске за сутки в дежурные части полиции обратились двое местных жителей, которые пояснили, что стали жертвами обмана.



Так, 52-летнему иркутянину позвонили аферисты и, представившись сотрудниками банка, убедили в том, что на его имя пытаются оформить кредит и украсть со счетов деньги. Заявитель различными суммами, через банкоматы, перевёл 4 600 000 рублей на счета, указанные мошенниками.



Второй факт мошенничества зарегистрирован в отношении 71-летней местной жительницы. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции, пояснив, что с её счёта пытаются похитить сбережения и для сохранности средств необходимо перевести их на резервный счёт. Через банкоматы города пенсионерка в течение шести дней перечислила преступникам 2 340 000 рублей.



- В настоящее время по данным фактам органами следствия возбуждены уголовные дела, ведётся расследование, - сообщает пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция призывает к бдительности.



- Расскажите о схемах обмана мошенников своим близким, в том числе, пожилым родственникам и знакомым. Не вступайте в диалог с незнакомцами, представляющимися сотрудниками различных кредитных и финансовых организаций, а также правоохранительных органов. Следует перепроверять всю поступающую информацию. Получив такой звонок, прекращайте разговор и звоните по указанным официальным номерам банков и организаций, - предупреждают полицейские.

