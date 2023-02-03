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Жители Иркутской области за сутки перевели мошенникам более 9 млн

Жители Иркутской области за сутки перевели мошенникам более 9 млн
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Аферисты действуют по давно известной схеме

Жители Иркутской области за сутки перевели мошенникам более 9 миллионов рублей. Люди поверили лжепредставителям банка и псевдосотрудникам правоохранительных органов. Только в городе Иркутске за сутки в дежурные части полиции обратились двое местных жителей, которые пояснили, что стали жертвами обмана.

Так, 52-летнему иркутянину позвонили аферисты и, представившись сотрудниками банка, убедили в том, что на его имя пытаются оформить кредит и украсть со счетов деньги. Заявитель различными суммами, через банкоматы, перевёл 4 600 000 рублей на счета, указанные мошенниками.

Второй факт мошенничества зарегистрирован в отношении 71-летней местной жительницы. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции, пояснив, что с её счёта пытаются похитить сбережения и для сохранности средств необходимо перевести их на резервный счёт. Через банкоматы города пенсионерка в течение шести дней перечислила преступникам 2 340 000 рублей.

- В настоящее время по данным фактам органами следствия возбуждены уголовные дела, ведётся расследование, - сообщает пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция призывает к бдительности.

- Расскажите о схемах обмана мошенников своим близким, в том числе, пожилым родственникам и знакомым. Не вступайте в диалог с незнакомцами, представляющимися сотрудниками различных кредитных и финансовых организаций, а также правоохранительных органов. Следует перепроверять всю поступающую информацию. Получив такой звонок, прекращайте разговор и звоните по указанным официальным номерам банков и организаций, - предупреждают полицейские. 
мошенничество Иркутская область

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