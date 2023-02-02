Возгорание произошло ночью
В ночь с 1 на 2 февраля в селе Иволгинск в Бурятии на улице Октябрьская загорелся нежилой дом. На момент прибытия пожарных полыхали крыша и веранда.
В результате пожара веранда сгорела полностью, повреждена крыша дома.
- По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог неустановленными лицами, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Специалисты напоминают, что поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Подобные деяния, совершённые из хулиганских побуждений, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
В Бурятии неизвестные подожгли нежилой дом
Происшествия, Фото:
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