В Бурятии неизвестные подожгли нежилой дом

Возгорание произошло ночью



В ночь с 1 на 2 февраля в селе Иволгинск в Бурятии на улице Октябрьская загорелся нежилой дом. На момент прибытия пожарных полыхали крыша и веранда.



В результате пожара веранда сгорела полностью, повреждена крыша дома.



- По предварительным данным, причиной пожара послужил поджог неустановленными лицами, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Специалисты напоминают, что поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Подобные деяния, совершённые из хулиганских побуждений, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.



