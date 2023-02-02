В Забайкалье работник чабанской стоянки едва не замёрз насмерть

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30 января в полицию обратилась жительница села Соктуй-Милозан Краснокаменского района Забайкальского края с заявлением о пропаже 67-летнего мужчины. Оперативники выяснили, что мужчина ещё накануне вечером покинул животноводческую стоянку, расположенную в шести километрах от села, и ушёл в неизвестном направлении.
Полицейские организовали поиски без вести пропавшего. Совместно с неравнодушными местными жителями были обследованы ближайшие фермерские хозяйства, а также прилегающие к ним территории.
В результате, в 20 километрах от села Соктуй-Милозан поисковая группа обнаружила в поле в снегу лежащего мужчина с признаками сильного переохлаждения. Его одежда была покрыта инеем. Мужчина замёрз до такой степени, что практически не мог говорить и самостоятельно передвигаться.
Полицейские доставили краснокаменца в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Происшествия, Фото:
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