В Забайкалье работник чабанской стоянки едва не замёрз насмерть

Забайкалец провёл на морозе более двух дней



30 января в полицию обратилась жительница села Соктуй-Милозан Краснокаменского района Забайкальского края с заявлением о пропаже 67-летнего мужчины. Оперативники выяснили, что мужчина ещё накануне вечером покинул животноводческую стоянку, расположенную в шести километрах от села, и ушёл в неизвестном направлении.



Полицейские организовали поиски без вести пропавшего. Совместно с неравнодушными местными жителями были обследованы ближайшие фермерские хозяйства, а также прилегающие к ним территории.



В результате, в 20 километрах от села Соктуй-Милозан поисковая группа обнаружила в поле в снегу лежащего мужчина с признаками сильного переохлаждения. Его одежда была покрыта инеем. Мужчина замёрз до такой степени, что практически не мог говорить и самостоятельно передвигаться.



Полицейские доставили краснокаменца в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

