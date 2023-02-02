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В Забайкалье работник чабанской стоянки едва не замёрз насмерть

В Забайкалье работник чабанской стоянки едва не замёрз насмерть
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Забайкалец провёл на морозе более двух дней

30 января в полицию обратилась жительница села Соктуй-Милозан Краснокаменского района Забайкальского края с заявлением о пропаже 67-летнего мужчины. Оперативники выяснили, что мужчина ещё накануне вечером покинул животноводческую стоянку, расположенную в шести километрах от села, и ушёл в неизвестном направлении.

Полицейские организовали поиски без вести пропавшего. Совместно с неравнодушными местными жителями были обследованы ближайшие фермерские хозяйства, а также прилегающие к ним территории.

В результате, в 20 километрах от села Соктуй-Милозан поисковая группа обнаружила в поле в снегу лежащего мужчина с признаками сильного переохлаждения. Его одежда была покрыта инеем. Мужчина замёрз до такой степени, что практически не мог говорить и самостоятельно передвигаться.

Полицейские доставили краснокаменца в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальский край морозная погода

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