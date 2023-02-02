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В Иркутской области задержали пьяного 16-летнего водителя

Происшествия, 
Молодой человек устроил гонки с полицейскими

В городе Черемхово Иркутской области полицейские в ходе погони задержали пьяного 16-летнего подростка, управлявшего автомобилем.

Погодя произошла утром 31 января. Наряд ДПС обратил внимание на автомобиль Nissan Avenir, двигающийся на большой скорости. Полицейские пытались остановить лихача, но тот не послушал и решил оторваться.

Инспекторы последовали за ним, подавая неоднократные сигналы об остановке автомобиля, на которые водитель не реагировал. В ходе преследования нарушитель был задержан.

Водителем оказался 16-летний парень, который имел признаки опьянения. Процедура освидетельствования подтвердила догадку - прибор показал наличие 0,346 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

- Так как нарушитель достиг возраста наступления административной ответственности, полицейские предложили ему пройти процедуру освидетельствования на месте, на что молодой человек дал своё согласие. Кроме того, вместе с ним в салоне автомобиля находился ещё один несовершеннолетний. Со слов молодого человека, он с другом решил покататься по городу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

На молодого человека возбудили несколько административных дел за невыполнение законных требований полиции, управление машиной в нетрезвом виде без водительских прав и за отсутствие регистрации на автомобиль.

За январь в городе Черемхово и Черемховском районе полицейские задержали шесть подростков за рулём, в том числе, трое из них были в состоянии алкогольного опьянения.
ГИБДД водители алкогольное опьянение

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