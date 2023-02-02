Юношу увезли в больницу
Накануне в Бурятии был зарегистрирован наезд на несовершеннолетнего пешехода. ДТП произошло в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района, где под колёса автомобиля попал 16-летний подросток.
- В 3 часа дня 30-летний водитель «Хонды Фит», следуя по улице Трактовой в селе Усть-Кяхта, совершил наезд на пешехода 2006 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого наезд на пешехода в республике был зафиксирован 23 января. В сильнейший мороз (было -40) стоял густой туман: из-за этого в Улан-Удэ автомобилист не заметил пешехода и наехал на него.
В Бурятии водитель «Хонды» сбил подростка
Происшествия, Фото:
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