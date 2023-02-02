В Забайкалье у любителя пьяной езды конфисковали автомобиль

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде



46-летний житель села Утан Чернышевского района Забайкальского края признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.



Суд установил, что 4 октября 2022 года пьяный мужчина управлял своим автомобилем Toyota Carina, передвигаясь по улицам районного центра. Тем самым он создавал угрозу безопасности участникам дорожного движения.



В тот же день его задержали сотрудники Госавтоинспекции, от освидетельствования на состояние опьянения отказался.



Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.



- Чернышевский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов, лишив его права управления транспортными средствами на 2 года. Кроме того, в соответствии со статьёй 104.1 УК РФ автомобиль мужчины конфискован в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Приговор не вступил законную силу.

