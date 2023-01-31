В Иркутской области женщина пострадала на пожаре, спасая своих детей









Сегодня днём в городе Черемхово Иркутской области загорелся частный жилой дом. Около четырёх часов дня об этом в пожарно-спасательную службу сообщили очевидцы.- Дым увидел сосед и поспешил на помощь. Он нашёл во дворе дома женщину с ожогами и трёх её малолетних детей. К месту были направлены два пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения из-под кровли и из окон шёл дым. В течение получаса открытый огонь был ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Пострадавшую отправили в больницу, а детей передали бабушке.На месте работают дознаватели МЧС. Специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства пожара.