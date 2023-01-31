31 января

30 января

Популярное

В Иркутской области женщина пострадала на пожаре, спасая своих детей

В Иркутской области женщина пострадала на пожаре, спасая своих детей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пострадавшую отправили в больницу

Сегодня днём в городе Черемхово Иркутской области загорелся частный жилой дом. Около четырёх часов дня об этом в пожарно-спасательную службу сообщили очевидцы.


- Дым увидел сосед и поспешил на помощь. Он нашёл во дворе дома женщину с ожогами и трёх её малолетних детей. К месту были направлены два пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения из-под кровли и из окон шёл дым. В течение получаса открытый огонь был ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Пострадавшую отправили в больницу, а детей передали бабушке.

На месте работают дознаватели МЧС. Специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства пожара.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии после попытки убить знакомого пытался скрыться на его машине
Житель Бурятии после попытки убить знакомого пытался скрыться на его машине
Происшествия, 31.01.2023
Мужчина напал с ножом на лежавшего на диване приятеля
На Байкале женщина провалилась под лёд
На Байкале женщина провалилась под лёд
Происшествия, 31.01.2023
Её крайне возмутило отсутствие предупреждающих знаков в этом месте
Жительница Забайкалья, укравшая деньги с чужой карты, получила реальный срок
Жительница Забайкалья, укравшая деньги с чужой карты, получила реальный срок
Происшествия, 31.01.2023
Ей дали один год лишения свободы в исправительной колонии общего режима
Житель Забайкальского края перевёл мошенникам 4 миллиона рублей
Житель Забайкальского края перевёл мошенникам 4 миллиона рублей
Происшествия, 31.01.2023
Он думал, что обезопасит свои деньги в специальных банковских ячейках
Забайкалец устроил в своём доме наркопритон
Забайкалец устроил в своём доме наркопритон
Происшествия, 31.01.2023
Хозяин приглашал к себе гостей для потребления наркотиков
Читинец пытался угнать машину, вскрыв её отвёрткой
Читинец пытался угнать машину, вскрыв её отвёрткой
Происшествия, 31.01.2023
Ежедневная привычка помогла хозяину спасти свой автомобиль
В Бурятии заживо сгорели 20 куриц
В Бурятии заживо сгорели 20 куриц
Происшествия, 31.01.2023
Пожар произошёл в Баунтовском районе
В Улан-Удэ устранили 44 канализационных засора
В Улан-Удэ устранили 44 канализационных засора
Происшествия, 31.01.2023
За неделю на сетях в городе произошло шесть аварий

В Бурятии пьяный водитель сделал ребёнка инвалидом
В Бурятии пьяный водитель сделал ребёнка инвалидом
Происшествия, 31.01.2023
Пьяный автомобилист сбил 13-летнего мальчика на велосипеде
В Бурятии наледные воды топили дорогу
В Бурятии наледные воды топили дорогу
Происшествия, 31.01.2023
На место выезжали представители прокуратуры
В Бурятии пьяный водитель перевернул Nissan на крышу
В Бурятии пьяный водитель перевернул Nissan на крышу
Происшествия, 31.01.2023
Мужчина уже не раз попадался пьяным за рулём

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^