В Иркутской области женщина пострадала на пожаре, спасая своих детей

Пострадавшую отправили в больницу
Сегодня днём в городе Черемхово Иркутской области загорелся частный жилой дом. Около четырёх часов дня об этом в пожарно-спасательную службу сообщили очевидцы.
- Дым увидел сосед и поспешил на помощь. Он нашёл во дворе дома женщину с ожогами и трёх её малолетних детей. К месту были направлены два пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения из-под кровли и из окон шёл дым. В течение получаса открытый огонь был ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Пострадавшую отправили в больницу, а детей передали бабушке.
На месте работают дознаватели МЧС. Специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства пожара.
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