Ей дали один год лишения свободы в исправительной колонии общего режима
44-летнюю жительницу Забайкальского края приговорили к лишению свободы на 1 год в исправительной колонии общего режима за кражу денег с использованием чужой банковской карты, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Женщина признана виновной по статье 158 УК РФ, п. «г» ч.3 «Кража, совершённая с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину».
Суд установил, что в сентябре 2022 года женщина находилась в гостях у своего знакомого, жителя поселка Забайкальск. Украв у хозяина квартиры банковскую карту, женщина в этот же день в разных магазинах бесконтактным способом по карте совершила несколько мелких покупок продуктов питания и спиртного на сумму более 9 тысяч рублей.
Обнаружив хищение по смс-оповещениям, владелец карты заблокировал её и обратился в полицию.
Подсудимую признали виновной, и с учетом уже имеющейся у нее непогашенной судимости за ранее совершенное, особо тяжкое преступление против личности, суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
Жительница Забайкалья, укравшая деньги с чужой карты, получила реальный срок
Происшествия, Фото:
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