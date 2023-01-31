Жительница Забайкалья, укравшая деньги с чужой карты, получила реальный срок

Ей дали один год лишения свободы в исправительной колонии общего режима



44-летнюю жительницу Забайкальского края приговорили к лишению свободы на 1 год в исправительной колонии общего режима за кражу денег с использованием чужой банковской карты, сообщает пресс-служба прокуратуры края.



Женщина признана виновной по статье 158 УК РФ, п. «г» ч.3 «Кража, совершённая с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину».



Суд установил, что в сентябре 2022 года женщина находилась в гостях у своего знакомого, жителя поселка Забайкальск. Украв у хозяина квартиры банковскую карту, женщина в этот же день в разных магазинах бесконтактным способом по карте совершила несколько мелких покупок продуктов питания и спиртного на сумму более 9 тысяч рублей.



Обнаружив хищение по смс-оповещениям, владелец карты заблокировал её и обратился в полицию.



Подсудимую признали виновной, и с учетом уже имеющейся у нее непогашенной судимости за ранее совершенное, особо тяжкое преступление против личности, суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Приговор вступил в законную силу.

