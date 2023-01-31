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Жительница Забайкалья, укравшая деньги с чужой карты, получила реальный срок

Жительница Забайкалья, укравшая деньги с чужой карты, получила реальный срок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ей дали один год лишения свободы в исправительной колонии общего режима

44-летнюю жительницу Забайкальского края приговорили к лишению свободы на 1 год в исправительной колонии общего режима за кражу денег с использованием чужой банковской карты, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Женщина признана виновной по статье 158 УК РФ, п. «г» ч.3 «Кража, совершённая с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину».

Суд установил, что в сентябре 2022 года женщина находилась в гостях у своего знакомого, жителя поселка Забайкальск. Украв у хозяина квартиры банковскую карту, женщина в этот же день в разных магазинах бесконтактным способом по карте совершила несколько мелких покупок продуктов питания и спиртного на сумму более 9 тысяч рублей.

Обнаружив хищение по смс-оповещениям, владелец карты заблокировал её и обратился в полицию.

Подсудимую признали виновной, и с учетом уже имеющейся у нее непогашенной судимости за ранее совершенное, особо тяжкое преступление против личности, суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.
кража

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