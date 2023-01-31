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Забайкалец устроил в своём доме наркопритон

Забайкалец устроил в своём доме наркопритон
Происшествия, 
Хозяин приглашал к себе гостей для потребления наркотиков

В селе Засопка Читинского района Забайкальского края полицейские в одном из частных домов накрыли наркопритон. Хозяин приглашал к себе людей для совместного потребления наркотиков.

- Полицейскими установлено, что 44-летний житель села Засопка систематически предоставлял свою жилплощадь знакомым для потребления наркотических веществ синтетического происхождения, при этом и сам употреблял запрещённые вещества, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчину посадили в изолятор временного содержания.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
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