Оперативнику предложили 15 тысяч рублей
В Иркутске местный житель позвонил в полицию и сообщил о нарушениях в одном из кафе в Ленинском округе. Там продавали товары без соответствующего кассового оборудования.
Приехавший в кафе оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции убедился в отсутствии у индивидуального предпринимателя контрольно-кассовой техники. Полицейский начал составлять документ, и в этот момент к нему подошёл родственник бизнесмена.
Мужчина стал просить прекратить проверку, предложив взамен 15 тысяч рублей.
- Сотрудник полиции сообщил 46-летнему мужчине, что дача взятки – преступление, совершение которого преследуется по закону, однако местный житель продолжил совершать противоправные действия. О данном факте оперативник сообщил своему руководству. Следственно-оперативная группа задержала предполагаемого взяткодателя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействий)».
В Иркутске родственник бизнесмена пытался подкупить полицейского
Происшествия, Фото:
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