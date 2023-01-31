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В Иркутске родственник бизнесмена пытался подкупить полицейского

В Иркутске родственник бизнесмена пытался подкупить полицейского
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Оперативнику предложили 15 тысяч рублей

В Иркутске местный житель позвонил в полицию и сообщил о нарушениях в одном из кафе в Ленинском округе. Там продавали товары без соответствующего кассового оборудования.

Приехавший в кафе оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции убедился в отсутствии у индивидуального предпринимателя контрольно-кассовой техники. Полицейский начал составлять документ, и в этот момент к нему подошёл родственник бизнесмена.

Мужчина стал просить прекратить проверку, предложив взамен 15 тысяч рублей.

- Сотрудник полиции сообщил 46-летнему мужчине, что дача взятки – преступление, совершение которого преследуется по закону, однако местный житель продолжил совершать противоправные действия. О данном факте оперативник сообщил своему руководству. Следственно-оперативная группа задержала предполагаемого взяткодателя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействий)». 
взятка

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