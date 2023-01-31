В Бурятии наледные воды топили дорогу













В селе Бичура в Бурятии произошёл выход наледных вод из одноимённой реки Бичура. В итоге наледные воды подтопили грунтовую дорогу на улице Пушкина.На место выезжали сотрудники прокуратуры. Было обследовано берегоукрепление реки Бичура, место выхода наследных вод и состояние дороги.Главе муниципального образования объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.- Органом местного самоуправления произведены работы по обустройству отводного канала и отсыпке насыпи, дорога очищена от наледи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.В местной группе «Бичура-инфо. 24/7» в пятницу, 27 января, сообщили, что выполнен отводной канал длиной 400 метров, изготовлена насыпь длиной 60 метров, дороги очищены от наледи. Проводится мониторинг обстановки.