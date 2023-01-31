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В Бурятии наледные воды топили дорогу

В Бурятии наледные воды топили дорогу
Происшествия,  Фото:"Бичура-инфо", прокуратура Бурятии
На место выезжали представители прокуратуры

В селе Бичура в Бурятии произошёл выход наледных вод из одноимённой реки Бичура. В итоге наледные воды подтопили грунтовую дорогу на улице Пушкина.



На место выезжали сотрудники прокуратуры. Было обследовано берегоукрепление реки Бичура, место выхода наследных вод и состояние дороги.

Главе муниципального образования объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

- Органом местного самоуправления произведены работы по обустройству отводного канала и отсыпке насыпи, дорога очищена от наледи, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.


В местной группе «Бичура-инфо. 24/7» в пятницу, 27 января, сообщили, что выполнен отводной канал длиной 400 метров, изготовлена насыпь длиной 60 метров, дороги очищены от наледи. Проводится мониторинг обстановки.
наледные воды

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