Пенсионерка нуждалась в медицинской помощи
Днём 30 января внучка 73-летней улан-удэнки позвонила спасателям и попросила помочь. Со слов внучки, бабушка заперта изнутри и не открывает дверь. Пенсионерка нуждалась в медицинской помощи.
Приехавщие спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в присутствии родственников с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли квартиру и обеспечили доступ к пожилой женщине. Она находилась в сознании, но лежала обездвиженной на полу. Спасатели перенесли пострадавшую женщину на кровать и вызвали скорую помощь.
- Республиканское агентство ГО и ЧС призывает быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности, - обратились к жителям в пресс-службе ведомства.
В Улан-Удэ спасли запертую в квартире бабушку
Происшествия, Фото:
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