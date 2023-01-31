31 января

30 января

Популярное

В Улан-Удэ спасли запертую в квартире бабушку

В Улан-Удэ спасли запертую в квартире бабушку
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Пенсионерка нуждалась в медицинской помощи

Днём 30 января внучка 73-летней улан-удэнки позвонила спасателям и попросила помочь. Со слов внучки, бабушка заперта изнутри и не открывает дверь. Пенсионерка нуждалась в медицинской помощи.

Приехавщие спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в присутствии родственников с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли квартиру и обеспечили доступ к пожилой женщине. Она находилась в сознании, но лежала обездвиженной на полу. Спасатели перенесли пострадавшую женщину на кровать и вызвали скорую помощь.

- Республиканское агентство ГО и ЧС призывает быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности, - обратились к жителям в пресс-службе ведомства. 
спасательная операция спасатели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ спасли запертую в квартире бабушку
В Улан-Удэ спасли запертую в квартире бабушку
Происшествия, 31.01.2023
Пенсионерка нуждалась в медицинской помощи
В Забайкалье осуждённый пытался пронести в СИЗО сим-карту
В Забайкалье осуждённый пытался пронести в СИЗО сим-карту
Происшествия, 30.01.2023
Запрещённый предмет он спрятал в газете 
Иркутянин получил условный срок за сбыт фальшивок
Иркутянин получил условный срок за сбыт фальшивок
Происшествия, 30.01.2023
Мужчина «купил» на поддельные деньги телефон
В Улан-Удэ 43-летнего мужчину атаковала свора собак
В Улан-Удэ 43-летнего мужчину атаковала свора собак
Происшествия, 30.01.2023
Животные покусали его, а потом спрятались от отловщиков на базе
В Бурятии любительницу выпить за рулём отправили в колонию
В Бурятии любительницу выпить за рулём отправили в колонию
Происшествия, 30.01.2023
Когда её поймали в последний раз, она оказала неповиновение автоинспекторам
В Чите посадили водителя, который пьяным насмерть сбил женщину
В Чите посадили водителя, который пьяным насмерть сбил женщину
Происшествия, 30.01.2023
Пьяный водитель гнал со скоростью более 140 км/ч
В Бурятии грабители заживо сожгли пенсионера
В Бурятии грабители заживо сожгли пенсионера
Происшествия, 30.01.2023
Жестокое убийство раскрыли спустя два месяца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^