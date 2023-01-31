В Улан-Удэ спасли запертую в квартире бабушку

Пенсионерка нуждалась в медицинской помощи



Днём 30 января внучка 73-летней улан-удэнки позвонила спасателям и попросила помочь. Со слов внучки, бабушка заперта изнутри и не открывает дверь. Пенсионерка нуждалась в медицинской помощи.



Приехавщие спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в присутствии родственников с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли квартиру и обеспечили доступ к пожилой женщине. Она находилась в сознании, но лежала обездвиженной на полу. Спасатели перенесли пострадавшую женщину на кровать и вызвали скорую помощь.



- Республиканское агентство ГО и ЧС призывает быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности, - обратились к жителям в пресс-службе ведомства.

