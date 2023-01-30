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В Бурятии баня сгорела из-за лежавших возле печки дров

В Бурятии баня сгорела из-за лежавших возле печки дров
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Ущерб составил 50 тысяч рублей

Вчера, 29 января, вечером в Гусиноозёрске Селенгинского района Бурятии загорелась баня в одном из частных домов.

На место выезжали пять пожарных и две единицы техники. Пожар удалось потушить за 16 минут.


Возгорание началось с дров, которые лежали рядом с раскалённой печкой.

- Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Лежали дрова рядом с печкой. Ущерб составил 50 тысяч рублей, - сообщили в группе «Селенга-инфо».



Как сообщал «Байкал-Daily» 20 декабря в Гусиноозёрске также сгорела баня у местной жительницы. Тогда ущерб оценили в два раза дороже.


пожар

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