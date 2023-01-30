В Бурятии баня сгорела из-за лежавших возле печки дров

Ущерб составил 50 тысяч рублей
Вчера, 29 января, вечером в Гусиноозёрске Селенгинского района Бурятии загорелась баня в одном из частных домов.
На место выезжали пять пожарных и две единицы техники. Пожар удалось потушить за 16 минут.
Возгорание началось с дров, которые лежали рядом с раскалённой печкой.
- Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Лежали дрова рядом с печкой. Ущерб составил 50 тысяч рублей, - сообщили в группе «Селенга-инфо».
Как сообщал «Байкал-Daily» 20 декабря в Гусиноозёрске также сгорела баня у местной жительницы
. Тогда ущерб оценили в два раза дороже.
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