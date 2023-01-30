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В Бурятии любительницу выпить за рулём отправили в колонию

В Бурятии любительницу выпить за рулём отправили в колонию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Когда её поймали в последний раз, она оказала неповиновение автоинспекторам

В Бурятии суд назначил реальный срок 36-летней любительнице выпить за рулём из села Баргузин.

Так, в ноябре 2020 года сотрудники ГИБДД остановили женщину в районном центре, когда она ехала пьяной на машине. В первый раз она была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоПА. Суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на полтора года.

В мае 2021 года ситуация повторилась. Сельчанка вновь села за руль в нетрезвом виде, да ещё и будучи лишённой соответствующего права. Так что теперь на неё возбудили уголовное дело за повторное вождение в течение года в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Автомобилистке суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортом сроком на полтора года и 300 часов обязательных работ.

Однако судимость не остановила 36-летнюю женщину перед тем, чтобы вновь сесть за руль после употребления спиртного.

- В октябре 2022 года женщина, распив алкоголь у себя дома со знакомым, вечером вместе с приятелем направилась кататься на своей иномарке по селу, но была остановлена сотрудниками дорожно-патрульной службы. Она отказывалась предоставлять полицейским водительское удостоверение и документы на транспортное средство, проходить для установления личности в патрульный автомобиль. Также хватала сотрудников ГИБДД за форменное обмундирование. В результате сельчанка была вновь подвергнута уголовному преследованию, но уже по ч. 2 ст. 264.1 Уголовного кодекса. Также женщина была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и ч. 4 ст. 12.7 КоАП, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В январе 2023 года суд признал её виновной и приговорил к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также по решению суда автомобиль «Дайхатсу Эссе» обращён в собственность государства.

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