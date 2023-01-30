В Улан-Удэ 43-летнего мужчину атаковала свора собак

Животные покусали его, а потом спрятались от отловщиков на базе
Этот инцидент произошёл ещё 27 января в столице Бурятии. Примерно в 16:00 четыре собаки набросились на 43-летнего улан-удэнца на улице Наушкинская, вблизи переезда в микрорайоне Горького. Животные были крупного размера. Одно – чёрно-белое, все остальные – тёмного окраса.
Псы напали сзади, когда мужчина шёл вдоль территории промышленной базы, огороженной металлическим забором, и укусили его за бедро. Врачи осмотрели пострадавшего и отпустили его на амбулаторное лечение.
В заборе были дыры, через которые четвероногие куда-то убежали. На место выехали сотрудники комитета городского хозяйства, управления административного контроля, районной администрации и службы отлова.
- Однако при преследовании собаки прятались на территории базы, где они обустроили лёжку, – рассказали в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
В итоге около базы поймали пять взрослых особей и заодно изъяли приплод – трёх щенков. Улан-удэнец уже опознал одну из собак. На ней был ошейник. Ранее заявок на отлов животных на этой территории не поступало.
Уголовное дело передано в суд
Животные покусали его, а потом спрятались от отловщиков на базе
Когда её поймали в последний раз, она оказала неповиновение автоинспекторам
Пьяный водитель гнал со скоростью более 140 км/ч
Деньги он проиграл в букмекерской конторе
Мужчину задержали росгвардейцы
Жестокое убийство раскрыли спустя два месяца
Поддельную корочку молодой человек приобрёл в интернете
После побоев ребёнок оказался на больничной койке
Пожилая женщина долго шла пешком по дороге и сильно замёрзла
Ему потребовалась срочная операция
Пожар произошёл после включения подогрева двигателя
Мужчина украл медные кабели
Инцидент произошёл ночью в Тулуне
Он до смерти избил кочегара гостиницы