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В Улан-Удэ 43-летнего мужчину атаковала свора собак

В Улан-Удэ 43-летнего мужчину атаковала свора собак
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Животные покусали его, а потом спрятались от отловщиков на базе

Этот инцидент произошёл ещё 27 января в столице Бурятии. Примерно в 16:00 четыре собаки набросились на 43-летнего улан-удэнца на улице Наушкинская, вблизи переезда в микрорайоне Горького. Животные были крупного размера. Одно – чёрно-белое, все остальные – тёмного окраса.

Псы напали сзади, когда мужчина шёл вдоль территории промышленной базы, огороженной металлическим забором, и укусили его за бедро. Врачи осмотрели пострадавшего и отпустили его на амбулаторное лечение.

В заборе были дыры, через которые четвероногие куда-то убежали. На место выехали сотрудники комитета городского хозяйства, управления административного контроля, районной администрации и службы отлова.

- Однако при преследовании собаки прятались на территории базы, где они обустроили лёжку, – рассказали в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



В итоге около базы поймали пять взрослых особей и заодно изъяли приплод – трёх щенков. Улан-удэнец уже опознал одну из собак. На ней был ошейник. Ранее заявок на отлов животных на этой территории не поступало.

 


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