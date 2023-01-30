В Улан-Удэ 43-летнего мужчину атаковала свора собак

Животные покусали его, а потом спрятались от отловщиков на базе













В итоге около базы поймали пять взрослых особей и заодно изъяли приплод – трёх щенков. Улан-удэнец уже опознал одну из собак. На ней был ошейник. Ранее заявок на отлов животных на этой территории не поступало.













Этот инцидент произошёл ещё 27 января в столице Бурятии. Примерно в 16:00 четыре собаки набросились на 43-летнего улан-удэнца на улице Наушкинская, вблизи переезда в микрорайоне Горького. Животные были крупного размера. Одно – чёрно-белое, все остальные – тёмного окраса.Псы напали сзади, когда мужчина шёл вдоль территории промышленной базы, огороженной металлическим забором, и укусили его за бедро. Врачи осмотрели пострадавшего и отпустили его на амбулаторное лечение.В заборе были дыры, через которые четвероногие куда-то убежали. На место выехали сотрудники комитета городского хозяйства, управления административного контроля, районной администрации и службы отлова.- Однако при преследовании собаки прятались на территории базы, где они обустроили лёжку, – рассказали в пресс-службе администрации Улан-Удэ.