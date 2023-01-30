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В Чите посадили водителя, который пьяным насмерть сбил женщину

В Чите посадили водителя, который пьяным насмерть сбил женщину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пьяный водитель гнал со скоростью более 140 км/ч

26-летний житель Читы, насмерть сбивший женщину, приговорён более чем к пяти годам лишения свободы. Он признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- 6 декабря 2021 года не имеющий водительского удостоверения мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомашине Toyota Aristo со скоростью не менее 142,4 км/ч по проспекту Маршала Жукова в сторону улицы Рахова. Возле дома 12 в шестом микрорайоне он допустил наезд на женщину-пешехода, находившуюся также в состоянии опьянения и переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода, после чего въехал в дерево, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных повреждений скончалась на месте. Сам водитель получил тяжёлые травмы.

Суд приговорил молодого человека к 5 годам 6 месяцам в колонии-поселении.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родственников погибшей и взыскал с водителя компенсацию материального и морального вреда на общую сумму около 1,6 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.
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