В Забайкалье осуждённый пытался пронести в СИЗО сим-карту

Происшествия, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Запрещённый предмет он спрятал в газете



Во время досмотра осуждённых, прибывших плановым этапом в следственный изолятор №2 города Краснокаменск, сотрудники обнаружили и изъяли у одного из них, запрещённую к использованию и хранению сим-карту для телефона. Осуждённый пытался пронести в камеру учреждения «симку», спрятав её в газете между листами.



При обнаружении запрещённого предмета сотрудником незамедлительно был составлен рапорт. Осуждённый привлечён к дисциплинарной ответственности в виде водворения в ШИЗО (штрафной изолятор), сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.



– Приоритетным направлением в деятельности уголовно-исполнительной системы края является пресечение поступления запрещённых предметов на территорию исправительных учреждений, – отмечает начальник отдела режима и надзора УФСИН России по Забайкальскому краю Сергей Ведерников. – Разъяснительная работа на предмет соблюдения норм административного законодательства проводится как с подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, так и со всеми посетителями исправительных учреждений края.





