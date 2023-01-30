Запрещённый предмет он спрятал в газете
Во время досмотра осуждённых, прибывших плановым этапом в следственный изолятор №2 города Краснокаменск, сотрудники обнаружили и изъяли у одного из них, запрещённую к использованию и хранению сим-карту для телефона. Осуждённый пытался пронести в камеру учреждения «симку», спрятав её в газете между листами.
При обнаружении запрещённого предмета сотрудником незамедлительно был составлен рапорт. Осуждённый привлечён к дисциплинарной ответственности в виде водворения в ШИЗО (штрафной изолятор), сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
– Приоритетным направлением в деятельности уголовно-исполнительной системы края является пресечение поступления запрещённых предметов на территорию исправительных учреждений, – отмечает начальник отдела режима и надзора УФСИН России по Забайкальскому краю Сергей Ведерников. – Разъяснительная работа на предмет соблюдения норм административного законодательства проводится как с подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, так и со всеми посетителями исправительных учреждений края.
В Забайкалье осуждённый пытался пронести в СИЗО сим-карту
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Запрещённый предмет он спрятал в газете
Мужчина «купил» на поддельные деньги телефон
К счастью, пострадавших нет
Ущерб составил 50 тысяч рублей
Тела он расчленил, сложил в пакеты и увёз
Уголовное дело передано в суд
Животные покусали его, а потом спрятались от отловщиков на базе
Когда её поймали в последний раз, она оказала неповиновение автоинспекторам
Пьяный водитель гнал со скоростью более 140 км/ч
Деньги он проиграл в букмекерской конторе
Мужчину задержали росгвардейцы
Жестокое убийство раскрыли спустя два месяца
Поддельную корочку молодой человек приобрёл в интернете
После побоев ребёнок оказался на больничной койке
Пожилая женщина долго шла пешком по дороге и сильно замёрзла