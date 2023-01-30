Иркутянин получил условный срок за сбыт фальшивок

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина «купил» на поддельные деньги телефон



29-летний житель Иркутска признан виновным в сбыте поддельных купюр.



Суд установил, что в июне 2022 года иркутянин, желая сбыть 13 поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей подыскал в интернете объявление о продаже дорогостоящего телефона. Договорившись, назначил владелице телефона, проживающей в Усольском районе, встречу в людном месте в Ангарске. Рассчитавшись за покупку поддельными деньгами на общую сумму 65 тысяч рублей, мужчина скрылся.



Девушка при попытке положить на счёт полученные купюры через банкомат выявила их подделку, о чём незамедлительно сообщила в отдел полиции.



- Подсудимый вину признал в полном объёме, в ходе предварительного следствия написал явку с повинной, возместил причинённый ущерб в полном размере, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



Приговор в законную силу не вступил.

