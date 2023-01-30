Иркутянин получил условный срок за сбыт фальшивок

Мужчина «купил» на поддельные деньги телефон
29-летний житель Иркутска признан виновным в сбыте поддельных купюр.
Суд установил, что в июне 2022 года иркутянин, желая сбыть 13 поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей подыскал в интернете объявление о продаже дорогостоящего телефона. Договорившись, назначил владелице телефона, проживающей в Усольском районе, встречу в людном месте в Ангарске. Рассчитавшись за покупку поддельными деньгами на общую сумму 65 тысяч рублей, мужчина скрылся.
Девушка при попытке положить на счёт полученные купюры через банкомат выявила их подделку, о чём незамедлительно сообщила в отдел полиции.
- Подсудимый вину признал в полном объёме, в ходе предварительного следствия написал явку с повинной, возместил причинённый ущерб в полном размере, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
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Происшествия, Фото:
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