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Иркутянин получил условный срок за сбыт фальшивок

Иркутянин получил условный срок за сбыт фальшивок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина «купил» на поддельные деньги телефон

29-летний житель Иркутска признан виновным в сбыте поддельных купюр.

Суд установил, что в июне 2022 года иркутянин, желая сбыть 13 поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей подыскал в интернете объявление о продаже дорогостоящего телефона. Договорившись, назначил владелице телефона, проживающей в Усольском районе, встречу в людном месте в Ангарске. Рассчитавшись за покупку поддельными деньгами на общую сумму 65 тысяч рублей, мужчина скрылся.

Девушка при попытке положить на счёт полученные купюры через банкомат выявила их подделку, о чём незамедлительно сообщила в отдел полиции.

- Подсудимый вину признал в полном объёме, в ходе предварительного следствия написал явку с повинной, возместил причинённый ущерб в полном размере, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.
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