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В Бурятии сильный запах из котельной навёл на варщика наркотиков

В Бурятии сильный запах из котельной навёл на варщика наркотиков
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Мужчину задержали росгвардейцы

Росгвардейцы задержали жителя посёлка Заиграево в Бурятии при изготовлении наркотического средства.

- В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о том, что в помещении котельной в Заиграево изготавливают наркотическое средство, так как на улице стоит сильный специфический запах. При выезде росгвардейцы совместно с сотрудником уголовного розыска в помещении котельной задержали мужчину. В ходе разбирательства было установлено, что задержанный в топке печи на углях изготавливал наркотическое средство с характерным запахом конопли и растворителя, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.


45-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, признался, что наркотическое средство изготавливал для личного употребления.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
наркотики Росгвардия

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