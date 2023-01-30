В Бурятии сильный запах из котельной навёл на варщика наркотиков





Росгвардейцы задержали жителя посёлка Заиграево в Бурятии при изготовлении наркотического средства.- В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о том, что в помещении котельной в Заиграево изготавливают наркотическое средство, так как на улице стоит сильный специфический запах. При выезде росгвардейцы совместно с сотрудником уголовного розыска в помещении котельной задержали мужчину. В ходе разбирательства было установлено, что задержанный в топке печи на углях изготавливал наркотическое средство с характерным запахом конопли и растворителя, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.45-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, признался, что наркотическое средство изготавливал для личного употребления.По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.