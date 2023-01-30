Аферисты из Иркутской области обманывали жителей Бурятии

Происшествия, Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Уголовное дело передано в суд



В Иркутской области мошенники предстанут перед судом.



По версии следствия, аферисты размещали в интернете информацию якобы о продаже техники, предназначенной для сельскохозяйственных работ, а также о сдаче в аренду гостевых домов. Они просили своих потенциальных жертв перевести им предоплату. Поскольку объявления в большинстве случаев публиковались перед праздничными и выходными днями, горожане не задумывались о возможном подвохе и не перепроверяли их достоверность.



Деньги поступали мошенникам на банковские карты, которые они под разными предлогами оформляли на людей, злоупотребляющих спиртными напитками.



Таким образом, с 2020 по 2022 год по такой схеме двум 28-летним мужчинам удалось обмануть 26 человек разных регионов России. Их жертвами стали жители республик Тыва, Бурятия, Забайкальского края, Иркутской и Кемеровской областей. Они выманили более 650 тысяч рублей.



Противоправные действия пресечены оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области.



- В настоящее время уголовное дело, возбужденное по пункту «г» части 3 статьи 158, частям 1, 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

