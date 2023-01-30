Уголовное дело передано в суд
В Иркутской области мошенники предстанут перед судом.
По версии следствия, аферисты размещали в интернете информацию якобы о продаже техники, предназначенной для сельскохозяйственных работ, а также о сдаче в аренду гостевых домов. Они просили своих потенциальных жертв перевести им предоплату. Поскольку объявления в большинстве случаев публиковались перед праздничными и выходными днями, горожане не задумывались о возможном подвохе и не перепроверяли их достоверность.
Деньги поступали мошенникам на банковские карты, которые они под разными предлогами оформляли на людей, злоупотребляющих спиртными напитками.
Таким образом, с 2020 по 2022 год по такой схеме двум 28-летним мужчинам удалось обмануть 26 человек разных регионов России. Их жертвами стали жители республик Тыва, Бурятия, Забайкальского края, Иркутской и Кемеровской областей. Они выманили более 650 тысяч рублей.
Противоправные действия пресечены оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области.
- В настоящее время уголовное дело, возбужденное по пункту «г» части 3 статьи 158, частям 1, 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Аферисты из Иркутской области обманывали жителей Бурятии
Происшествия, Фото:
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