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Аферисты из Иркутской области обманывали жителей Бурятии

Аферисты из Иркутской области обманывали жителей Бурятии
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Уголовное дело передано в суд

В Иркутской области мошенники предстанут перед судом.

По версии следствия, аферисты размещали в интернете информацию якобы о продаже техники, предназначенной для сельскохозяйственных работ, а также о сдаче в аренду гостевых домов. Они просили своих потенциальных жертв перевести им предоплату. Поскольку объявления в большинстве случаев публиковались перед праздничными и выходными днями, горожане не задумывались о возможном подвохе и не перепроверяли их достоверность.

Деньги поступали мошенникам на банковские карты, которые они под разными предлогами оформляли на людей, злоупотребляющих спиртными напитками.

Таким образом, с 2020 по 2022 год по такой схеме двум 28-летним мужчинам удалось обмануть 26 человек разных регионов России. Их жертвами стали жители республик Тыва, Бурятия, Забайкальского края, Иркутской и Кемеровской областей. Они выманили более 650 тысяч рублей.

Противоправные действия пресечены оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области.

- В настоящее время уголовное дело, возбужденное по пункту «г» части 3 статьи 158, частям 1, 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. 
Иркутская область мошенничество

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