За неделю на сетях в городе произошло шесть аварий
Кроме того, сотрудники МУП «Водоканал» отремонтировали 121 автоматическую водоразборную колонку и ликвидировали 44 канализационных засора.
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31 января
30 января
Популярное
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В Улан-Удэ устранили 44 канализационных засора
Происшествия, Фото:
За неделю на сетях в городе произошло шесть аварий
Кроме того, сотрудники МУП «Водоканал» отремонтировали 121 автоматическую водоразборную колонку и ликвидировали 44 канализационных засора.
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