В Улан-Удэ устранили 44 канализационных засора

За неделю на сетях в городе произошло шесть аварий





За последнюю неделю – с 23 по 29 января включительно – в столице Бурятии устранили шесть технологических нарушений на сетях. При этом четыре из них произошли на линии водопровода, одно – на линии канализации и одно – на оборудованииКроме того, сотрудники МУП «Водоканал» отремонтировали 121 автоматическую водоразборную колонку и ликвидировали 44 канализационных засора.