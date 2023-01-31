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В Улан-Удэ устранили 44 канализационных засора

В Улан-Удэ устранили 44 канализационных засора
Происшествия,  Фото:МУП "Водоканал"
За неделю на сетях в городе произошло шесть аварий

За последнюю неделю – с 23 по 29 января включительно – в столице Бурятии устранили шесть технологических нарушений на сетях. При этом четыре из них произошли на линии водопровода, одно – на линии канализации и одно – на оборудовании

Кроме того, сотрудники МУП «Водоканал» отремонтировали 121 автоматическую водоразборную колонку и ликвидировали 44 канализационных засора.
коммунальная авария канализация Водоканал

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