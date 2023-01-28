Погибшим детям было три года и пять лет
Детская шалость названа предварительной причиной пожара в деревне Сорты Заларинского района Иркутской области, где погибли двое маленьких детей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла в пятницу, 27 января – тела детей вынесли из горящего дома соседи. Они же пытались провести реанимационные мероприятия, но было уже поздно.
- Предварительная причина пожара, на котором накануне погибли двое детей, - детская шалость с огнём. Трагедия произошла в деревне Сорты Заларинского района: пятилетняя девочка и её трёхлетний брат были оставлены без присмотра в частном доме. Соседи, обнаружившие пожар, безрезультатно пытались спасти малышей. По полученным с места пожара данным эксперты испытательной пожарной лаборатории установили, что пожар возник внутри помещения от открытого источника огня, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
Всего в январе в Иркутской области на пожарах погибли пятеро несовершеннолетних.
С начала года в регионе зарегистрировано 435 пожаров. Погибли 26 человек.
В Иркутской области установили причину пожара, где погибли дети
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Погибшим детям было три года и пять лет
Пожар произошёл в Кижинге
У задержанных изъяли оружие, патроны и тепловизионный прицел
Об инциденте рассказал гендиректор аэропорта «Байкал»
Под отключение попала станция Дивизионная
Животное занесено в Красную книгу России
Мошенник подсунул пожилой женщине «билет банка приколов»
Температура опустилась до +13 градусов
Пьяный пассажиры такси набросились с кулаками на сотрудников ГИБДД
За 20 тысяч он «закрыл глаза» на перевес автомобиля
Тела детей вынесли из горящего дома соседи
Ребёнок находится в больнице
Там образовалась многокилометровая становая трещина
Женщина лишилась кредитных денег, переведя их на так называемый безопасный счёт
Огонь с загоревшегося дома перекинулся и на соседский участок