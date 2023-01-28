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В Иркутской области установили причину пожара, где погибли дети

В Иркутской области установили причину пожара, где погибли дети
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Погибшим детям было три года и пять лет

Детская шалость названа предварительной причиной пожара в деревне Сорты Заларинского района Иркутской области, где погибли двое маленьких детей.

Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла в пятницу, 27 января – тела детей вынесли из горящего дома соседи. Они же пытались провести реанимационные мероприятия, но было уже поздно.

- Предварительная причина пожара, на котором накануне погибли двое детей, - детская шалость с огнём. Трагедия произошла в деревне Сорты Заларинского района: пятилетняя девочка и её трёхлетний брат были оставлены без присмотра в частном доме. Соседи, обнаружившие пожар, безрезультатно пытались спасти малышей. По полученным с места пожара данным эксперты испытательной пожарной лаборатории установили, что пожар возник внутри помещения от открытого источника огня, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

Всего в январе в Иркутской области на пожарах погибли пятеро несовершеннолетних.

С начала года в регионе зарегистрировано 435 пожаров. Погибли 26 человек.
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