Пожар произошёл в Кижинге
Вечером 27 января в селе Кижинга в Бурятии горело кафе «Ямми».
Сообщение о возгорании пришло пожарным в 18:34. Пожар первым обнаружил арендатор. На момент приезда пожарных горела крыша пристроя двухэтажного здания, сообщается в группе «Кижинга-инфо».
Пламя ликвидировали в 19:57.
Огонь полностью уничтожил котельную, сгорел также пристрой, где обрушили перекрытия между первым и вторым этажами. Всего огонь прошёл площадь в 32 кв. метра.
Пострадавших нет.
Сумма ущерба устанавливается. Предварительная причина происшествия – короткое замыкание в автомате защиты, который находился в котельной
Как сообщал «Байкал-Dailу», 26 января в пригородном селе Нижний Саянтуй произошёл крупный пожар – огонь со сгоревшего жилого дома перекинулся и на соседний участок.
В Бурятии полыхало кафе
Происшествия, Фото:
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