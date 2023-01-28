28 января

27 января

Популярное

В Бурятии полыхало кафе

В Бурятии полыхало кафе
Происшествия,  Фото:"Кижинга-инфо"
Пожар произошёл в Кижинге

Вечером 27 января в селе Кижинга в Бурятии горело кафе «Ямми».

Сообщение о возгорании пришло пожарным в 18:34. Пожар первым обнаружил арендатор. На момент приезда пожарных горела крыша пристроя двухэтажного здания, сообщается в группе «Кижинга-инфо».

Пламя ликвидировали в 19:57.

Огонь полностью уничтожил котельную, сгорел также пристрой, где обрушили перекрытия между первым и вторым этажами. Всего огонь прошёл площадь в 32 кв. метра.

Пострадавших нет.

Сумма ущерба устанавливается. Предварительная причина происшествия – короткое замыкание в автомате защиты, который находился в котельной

Как сообщал «Байкал-Dailу», 26 января в пригородном селе Нижний Саянтуй произошёл крупный пожар – огонь со сгоревшего жилого дома перекинулся и на соседний участок. 
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии полыхало кафе
В Бурятии полыхало кафе
Происшествия, 28.01.2023
Пожар произошёл в Кижинге
В Иркутской области четверо браконьеров застрелили двух косуль
В Иркутской области четверо браконьеров застрелили двух косуль
Происшествия, 28.01.2023
У задержанных изъяли оружие, патроны и тепловизионный прицел
Пассажира из аэропорта Улан-Удэ доставили в больницу
Пассажира из аэропорта Улан-Удэ доставили в больницу
Происшествия, 28.01.2023
Об инциденте рассказал гендиректор аэропорта «Байкал»
В Иркутске задержали афериста, который обманывал пенсионеров
В Иркутске задержали афериста, который обманывал пенсионеров
Происшествия, 27.01.2023
Мошенник подсунул пожилой женщине «билет банка приколов»
Двух жителей Иркутской области, напавших на полицейских, отправили за решётку
Двух жителей Иркутской области, напавших на полицейских, отправили за решётку
Происшествия, 27.01.2023
Пьяный пассажиры такси набросились с кулаками на сотрудников ГИБДД
В Чите таможенник попался на взятке
В Чите таможенник попался на взятке
Происшествия, 27.01.2023
За 20 тысяч он «закрыл глаза» на перевес автомобиля
В Иркутской области на пожаре погибли двое детей
Происшествия, 27.01.2023
Тела детей вынесли из горящего дома соседи
На Байкале два автомобиля провалились в трещину во льду
На Байкале два автомобиля провалились в трещину во льду
Происшествия, 27.01.2023
Там образовалась многокилометровая становая трещина
В Иркутской области воспитательница перевела мошенникам 1,5 млн
Происшествия, 27.01.2023
Женщина лишилась кредитных денег, переведя их на так называемый безопасный счёт
В Бурятии стали известны подробности пожара в Вахмистрово
В Бурятии стали известны подробности пожара в Вахмистрово
Происшествия, 27.01.2023
Огонь с загоревшегося дома перекинулся и на соседский участок
На пожарах в Иркутской области погибли два человека
Происшествия, 27.01.2023
Пожары произошли в одно время в разных городах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^