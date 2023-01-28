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Пассажира из аэропорта Улан-Удэ доставили в больницу

Пассажира из аэропорта Улан-Удэ доставили в больницу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Об инциденте рассказал гендиректор аэропорта «Байкал»

Сегодня, 28 января, в улан-удэнском аэропорту «Байкал» стало плохо пассажиру. Об этом инциденте кратко рассказал в своём Telegram-канале гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

- Сегодня медслужба аэропорта «Байкал» и работники полиции оказали экстренную помощь пассажиру в зале вылета до приезда городской скорой помощи, - написал он.

Действия по оказанию первой помощи пассажиру он назвал «профессиональной и оперативной работой».

- Сейчас пассажир в больнице, надеемся всё будет хорошо, - заключил Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле в улан-удэнском аэропорту спасли пассажира, у которого остановилось сердце. Мужчине стало резко плохо, когда он сошёл с прилетевшего самолёта. В зале прилёта у него пропал пульс и случилась остановка сердца.

Жизнь ему спасла сотрудница аэровокзала, медицинская сестра Зинаида Серых, которая находилась на суточном дежурстве. Она тут же бросилась на помощь, начав делать непрямой массаж сердца, а также искусственное дыхание рот в рот. В итоге она вернула мужчину к жизни. 
Аэропорт "Байкал" медицинская помощь

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