Об инциденте рассказал гендиректор аэропорта «Байкал»
Сегодня, 28 января, в улан-удэнском аэропорту «Байкал» стало плохо пассажиру. Об этом инциденте кратко рассказал в своём Telegram-канале гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.
- Сегодня медслужба аэропорта «Байкал» и работники полиции оказали экстренную помощь пассажиру в зале вылета до приезда городской скорой помощи, - написал он.
Действия по оказанию первой помощи пассажиру он назвал «профессиональной и оперативной работой».
- Сейчас пассажир в больнице, надеемся всё будет хорошо, - заключил Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле в улан-удэнском аэропорту спасли пассажира, у которого остановилось сердце. Мужчине стало резко плохо, когда он сошёл с прилетевшего самолёта. В зале прилёта у него пропал пульс и случилась остановка сердца.
Жизнь ему спасла сотрудница аэровокзала, медицинская сестра Зинаида Серых, которая находилась на суточном дежурстве. Она тут же бросилась на помощь, начав делать непрямой массаж сердца, а также искусственное дыхание рот в рот. В итоге она вернула мужчину к жизни.
Пассажира из аэропорта Улан-Удэ доставили в больницу
Происшествия, Фото:
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