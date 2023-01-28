В Улан-Удэ из-за короткого замыкания отключали электроэнергию

Под отключение попала станция Дивизионная



Ранним утром в субботу, 28 января, в Улан-Удэ было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Оно произошло в 4:45 из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции.



Под отключение попали 12 многоквартирных домов на 3 участке станции Дивизионная, а также детский сад № 42 «Сказка» и котельная № 839.



Как сообщают оперативные службы города, в 05:22 всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило 37 минут.



Также накануне днём, 27 января, из-за неисправности выключателя 6 кВ в столице Бурятии также произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители улиц Комсомольская, Октябрьская, Гвардейская, Буйко; 1, в том числе детский сад № 29 «Искорка».



Последствия инцидента устранили к 12:40 дня. Время отключения – 1 час 34 минуты.



