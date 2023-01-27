В Чите таможенник попался на взятке









- Преступление было выявлено сотрудниками отдела по противодействию коррупции Читинской таможни, а также сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. В настоящее время следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигуранта. Вину в предъявленном обвинении он признал в полном объёме, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СКР.



Расследование продолжается.

- Преступление было выявлено сотрудниками отдела по противодействию коррупции Читинской таможни, а также сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. В настоящее время следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигуранта. Вину в предъявленном обвинении он признал в полном объёме, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СКР.Расследование продолжается.

Сотрудник Читинской таможни обвиняется в получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ).По версии следствия, в январе 2021 года мужчина, находясь на своём рабочем месте, при производстве таможенного досмотра товара обнаружил перевес автомобиля. После предложил водителю за 20 тысяч рублей «закрыть глаза» на нарушение.Водитель согласился и передал взятку.