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В Чите таможенник попался на взятке

В Чите таможенник попался на взятке
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
За 20 тысяч он «закрыл глаза» на перевес автомобиля

Сотрудник Читинской таможни обвиняется в получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2021 года мужчина, находясь на своём рабочем месте, при производстве таможенного досмотра товара обнаружил перевес автомобиля. После предложил водителю за 20 тысяч рублей «закрыть глаза» на нарушение.

Водитель согласился и передал взятку.

 

- Преступление было выявлено сотрудниками отдела по противодействию коррупции Читинской таможни, а также сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. В настоящее время следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигуранта. Вину в предъявленном обвинении он признал в полном объёме, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СКР.

Расследование продолжается.
взятка Таможня

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