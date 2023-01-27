Тела детей вынесли из горящего дома соседи
27 января в деревне Сорты Заларинского района Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизнь двоих детей.
Очевидцы сообщили о том, что горит двухквартирный одноэтажный дом, около двух часов.
До прибытия пожарных соседи вынесли из квартиры двух детей, находившихся без сознания. Соседи сами попытались провести реанимационные мероприятия, однако было уже поздно.
Погибшие – дети 2017 и 2019 года рождения.
Приехавшие пожарные потушили огонь за полчаса, площадь возгорания составила 45 квадратных метров.
- В деревню Сорты направлена оперативная группа для проведения следственных действий и выяснения обстоятельств произошедшего. В состав оперативной группы входит психолог МЧС, который будет работать с родственниками погибших, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области на пожаре погибли двое детей
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