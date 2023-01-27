27 января

26 января

Популярное

В Иркутской области на пожаре погибли двое детей

Происшествия, 
Тела детей вынесли из горящего дома соседи

27 января в деревне Сорты Заларинского района Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизнь двоих детей.

Очевидцы сообщили о том, что горит двухквартирный одноэтажный дом, около двух часов.

До прибытия пожарных соседи вынесли из квартиры двух детей, находившихся без сознания. Соседи сами попытались провести реанимационные мероприятия, однако было уже поздно.

Погибшие – дети 2017 и 2019 года рождения.

Приехавшие пожарные потушили огонь за полчаса, площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

- В деревню Сорты направлена оперативная группа для проведения следственных действий и выяснения обстоятельств произошедшего. В состав оперативной группы входит психолог МЧС, который будет работать с родственниками погибших, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области. 
пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите таможенник попался на взятке
В Чите таможенник попался на взятке
Происшествия, 27.01.2023
За 20 тысяч он «закрыл глаза» на перевес автомобиля
В Иркутской области на пожаре погибли двое детей
Происшествия, 27.01.2023
Тела детей вынесли из горящего дома соседи
На Байкале два автомобиля провалились в трещину во льду
На Байкале два автомобиля провалились в трещину во льду
Происшествия, 27.01.2023
Там образовалась многокилометровая становая трещина
В Иркутской области воспитательница перевела мошенникам 1,5 млн
Происшествия, 27.01.2023
Женщина лишилась кредитных денег, переведя их на так называемый безопасный счёт
В Бурятии стали известны подробности пожара в Вахмистрово
В Бурятии стали известны подробности пожара в Вахмистрово
Происшествия, 27.01.2023
Огонь с загоревшегося дома перекинулся и на соседский участок
На пожарах в Иркутской области погибли два человека
Происшествия, 27.01.2023
Пожары произошли в одно время в разных городах
Село в Бурятии дважды за сутки настигла коммунальная авария
Село в Бурятии дважды за сутки настигла коммунальная авария
Происшествия, 27.01.2023
Местные жители мёрзнут практически всю зиму
В Ангарске трёх мужчин будут судить за кражу топлива на 3,5 млн
В Ангарске трёх мужчин будут судить за кражу топлива на 3,5 млн
Происшествия, 27.01.2023
Они воровали нефтепродукты на протяжении трёх месяцев
В Иркутской области пенсионер погиб из-за обогревателя
В Иркутской области пенсионер погиб из-за обогревателя
Происшествия, 27.01.2023
Причиной пожара стала неисправность электрообогревателя
В Улан-Удэ буйный пациент угрожал медикам в больнице
В Улан-Удэ буйный пациент угрожал медикам в больнице
Происшествия, 27.01.2023
Он замахивался на медработников тростью
Молодого убийцу из Иркутска приговорили к 19 годам колонии
Молодого убийцу из Иркутска приговорили к 19 годам колонии
Происшествия, 27.01.2023
Молодой человек зарезал собутыльника и сжёг его дом
Забайкалец сильно избил четырёхлетнего пасынка
Забайкалец сильно избил четырёхлетнего пасынка
Происшествия, 27.01.2023
Мальчика госпитализировали в больницу 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^