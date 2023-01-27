В Забайкалье задержали мужчину, сильно избивавшего пасынка

Ребёнок находится в больнице
В Забайкальском крае продолжается расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя посёлка Дарасун Карымского района, подозреваемого в истязании ребёнка.
Как сообщал «Байкал-Daily», следствие полагает, что в течение двух лет подозреваемый, пользуясь беспомощным в силу возраста состоянием мальчика 2019 года рождения, систематически избивал пасынка за небольшие провинности. Он наносил ему множественные удары руками и ногами, а также различными предметами.
25 января отчим снова избил пасынка, в результате чего ребёнок с травмой головы и побоями был доставлен в читинскую больницу.
- Следователи задержали подозреваемого. Он допрошен и частично признал вину в совершённых преступлениях. Завтра ему будет предъявлено обвинение. Следователи готовят документы для направления в суд с ходатайства об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи запросили и изучают медицинские документы. Допрашиваются родственники, другие свидетели. Также будет запрошены документы в органах, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.
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Происшествия, Фото:
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