На Байкале два автомобиля провалились в трещину во льду

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Там образовалась многокилометровая становая трещина



Резкое потепление, пришедшее на смену сильным морозам, негативно сказалось на состоянии ледовой обстановки на озере Байкал. В проливе Малое Море образовалась многокилометровая становая (место, где расходится даже очень крепкий и прочный лёд – ред.) трещина – от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот.



Сегодня, 27 января, в одну из трещин угодили уже два автомобиля – они частично провалились под лёд. Это произошло в 20 километрах от посёлка Хужир в районе острова Замогой.



Водителям удалось эвакуировать со льда автомобили, попавшие передними колёсами в воду, без помощи спасателей.



- Информация о нарушении требований областного законодательства передана должностным лицам для привлечения водителей к административной ответственности за выезд на лёд вне ледовых переправ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



