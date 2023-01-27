Там образовалась многокилометровая становая трещина
Резкое потепление, пришедшее на смену сильным морозам, негативно сказалось на состоянии ледовой обстановки на озере Байкал. В проливе Малое Море образовалась многокилометровая становая (место, где расходится даже очень крепкий и прочный лёд – ред.) трещина – от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот.
Сегодня, 27 января, в одну из трещин угодили уже два автомобиля – они частично провалились под лёд. Это произошло в 20 километрах от посёлка Хужир в районе острова Замогой.
Водителям удалось эвакуировать со льда автомобили, попавшие передними колёсами в воду, без помощи спасателей.
- Информация о нарушении требований областного законодательства передана должностным лицам для привлечения водителей к административной ответственности за выезд на лёд вне ледовых переправ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
На Байкале два автомобиля провалились в трещину во льду
Происшествия, Фото:
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