На пожарах в Иркутской области погибли два человека





Дознаватели МЧС устанавливают причины пожаров с гибелью людей в городах Тулун и Тайшет в Иркутской области.Оба пожара произошли 27 января в 12 часов дня.- В Тулуне горела хозпостройка на площади 16 квадратных метров. Во время тушения внутри был найден погибший мужчина. В Тайшете личность погибшего на пожаре устанавливается. Там горел частный дом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Обстоятельства произошедших пожаров выясняются.