На пожарах в Иркутской области погибли два человека

Пожары произошли в одно время в разных городах
Дознаватели МЧС устанавливают причины пожаров с гибелью людей в городах Тулун и Тайшет в Иркутской области.
Оба пожара произошли 27 января в 12 часов дня.
- В Тулуне горела хозпостройка на площади 16 квадратных метров. Во время тушения внутри был найден погибший мужчина. В Тайшете личность погибшего на пожаре устанавливается. Там горел частный дом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Обстоятельства произошедших пожаров выясняются.
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