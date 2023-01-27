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На пожарах в Иркутской области погибли два человека

Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожары произошли в одно время в разных городах

Дознаватели МЧС устанавливают причины пожаров с гибелью людей в городах Тулун и Тайшет в Иркутской области.

Оба пожара произошли 27 января в 12 часов дня.

- В Тулуне горела хозпостройка на площади 16 квадратных метров. Во время тушения внутри был найден погибший мужчина. В Тайшете личность погибшего на пожаре устанавливается. Там горел частный дом, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Обстоятельства произошедших пожаров выясняются.

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