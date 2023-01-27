Село в Бурятии дважды за сутки настигли коммунальная авария

Местные жители мёрзнут практически всю зиму







Отопление исчезло сразу в десяти двухквартирных домах, где проживают 84 человека. К ликвидации последствий аварий привлекли бригаду МУП «Тепловик» из пяти человек и задействовали четыре единицы техники.







К 15:00 в домах вновь потеплело. Спустя сутки в селе из-за свища случился порыв на теплотрассе В группе «Кижинга-инфо 24/7» сообщили, что котельная работает в штатном режиме. Над устранением коммунального ЧП работают четыре человека. Они вскрывают теплотрассу.





- Дома отключат после вскрытия – ориентировочно после 14:00, – рассказали в группе.



















Из-за этого даже не открылся детский сад. В школе же пришлось включить обогреватели. Дети приступили к занятиям только в обед. Всё это привлекло внимание главы следственного комитета России Александра Быстрыкина. Он поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову отчитаться об обстановке в селе. Позже выяснилось, что районные власти давали липовые отчёты о запасах топлива.



Вскоре населённый пункт

Новокижингинск страдал от аварий весь прошлый месяц. В середине декабря местные жители пожаловались на отсутствие необходимых запасов угля на котельной. В итоге температура в квартирах и соцучреждениях резко упала.Из-за этого даже не открылся детский сад. В школе же пришлось включить обогреватели. Дети приступили к занятиям только в обед. Всё это привлекло внимание главы следственного комитета России Александра Быстрыкина. Он поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову отчитаться об обстановке в селе. Позже выяснилось, что районные власти давали липовые отчёты о запасах топлива.Вскоре населённый пункт настигла ещё одна авария. В колодце образовалась течь. В результате нарушилась подача холодного водоснабжения. Под ограничение попали 15 частных домов и один многоквартирный.

Накануне утром в селе Новокижингинск в Бурятии произошла авария на теплосети. Причиной стал свищ на трубопроводе. Теплоснабжение в населённом пункте частично оказалось нарушено.