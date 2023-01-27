В Ангарске трёх мужчин будут судить за кражу топлива на 3,5 млн

Они воровали нефтепродукты на протяжении трёх месяцев



В Ангарском городском суде будет рассмотрено уголовное дело о краже нефтепродуктов на 3,5 млн рублей.



Установлено, что в 2019 году работник нефтеперерабатывающего предприятия затеял кражу топлива. Он также привлёк своего родственника и четырёх сотрудников организации.



На протяжении трёх месяцев они успешно сливали топливо. Украденное горючее перевозили на спецтранспорте и продавали в Усольском районе.



- Действуя в организованной группе, путём свободного доступа к складским помещениям, они похищали горюче-смазочные материалы на протяжении трёх месяцев, а для транспортировки краденого имущества в Усольский район, где происходила его реализация, использовали специализированное транспортное средство, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Компании был причинён ущерб в размере более 3,5 млн рублей.



Двое задержанных согласились сотрудничать со следствием, их осудили в прошлом году. Ещё один фигурант был объявлен в федеральный розыск.



Ещё трое подельников узнают приговор в скором времени. Уголовное дело, возбуждённое по статье «Кража, совершённая организованной группой» отправлено в суд для рассмотрения по существу.

