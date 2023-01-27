В Иркутске задержали афериста, который обманывал пенсионеров

Мошенник подсунул пожилой женщине «билет банка приколов»
В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Его жертвой стала 74-летняя иркутянка.
Пенсионерка рассказала полицейским, как в дневное время возле одного из торговых центров, расположенных по улице Волжской, к ней подошёл неизвестный. Мужчина сообщил, что знает её сына и хочет ему вернуть долг в размере двух тысяч рублей. Аферист показал пятитысячную купюру и попросил дать ему сдачи. Доверчивая женщина передала ему три тысячи и, ничего не подозревая, пошла в магазин. На кассе ей сообщили, что купюра является «билетом банка приколов».
Правоохранители опросили возможных свидетелей преступления, просмотрели видео с камер наблюдения, расположенных в местах прилегающей территории, отработали адреса, где мог находиться подозреваемый. Вскоре оперативники задержали афериста. Им оказался 44-летний ранее неоднократно судимый местных житель.
- Откуда купюра у вас? – спросила сотрудница полиции.
- Человек надо мной подшутил, она просто лежала у меня много времени, - пояснил задержанный.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас сотрудники проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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