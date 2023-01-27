В Иркутской области пенсионер погиб из-за обогревателя

Причиной пожара стала неисправность электрообогревателя
26 января в городе Ангарск в Иркутской области на пожаре в частном доме погиб мужчина. Пожар произошёл вечером в микрорайоне Китой.
Звонок о возгорании пожарным поступил от соседей. На момент прибытия пожарных деревянный дом был полностью охвачен огнём.
- Произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия по всей площади. На месте находилась хозяйка. В ходе тушения пожара в доме был обнаружен погибший мужчина 1952 года рождения. В течение часа открытый огонь был потушен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Дознаватели МЧС установили, что наиболее вероятной причиной пожара стала неисправность электрообогревателей, которыми жильцы преимущественно топили дом.
Всего с начала года в регионе зарегистрировано 412 пожаров. 20 человек погибли, 12 получили травмы.
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Происшествия, Фото:
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