27 января

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В Иркутской области пенсионер погиб из-за обогревателя

В Иркутской области пенсионер погиб из-за обогревателя
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Причиной пожара стала неисправность электрообогревателя

26 января в городе Ангарск в Иркутской области на пожаре в частном доме погиб мужчина. Пожар произошёл вечером в микрорайоне Китой.

Звонок о возгорании пожарным поступил от соседей. На момент прибытия пожарных деревянный дом был полностью охвачен огнём.

- Произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия по всей площади. На месте находилась хозяйка. В ходе тушения пожара в доме был обнаружен погибший мужчина 1952 года рождения. В течение часа открытый огонь был потушен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Дознаватели МЧС установили, что наиболее вероятной причиной пожара стала неисправность электрообогревателей, которыми жильцы преимущественно топили дом.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 412 пожаров. 20 человек погибли, 12 получили травмы.
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