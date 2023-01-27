В Иркутской области пенсионер погиб из-за обогревателя

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Причиной пожара стала неисправность электрообогревателя



26 января в городе Ангарск в Иркутской области на пожаре в частном доме погиб мужчина. Пожар произошёл вечером в микрорайоне Китой.



Звонок о возгорании пожарным поступил от соседей. На момент прибытия пожарных деревянный дом был полностью охвачен огнём.



- Произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия по всей площади. На месте находилась хозяйка. В ходе тушения пожара в доме был обнаружен погибший мужчина 1952 года рождения. В течение часа открытый огонь был потушен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Дознаватели МЧС установили, что наиболее вероятной причиной пожара стала неисправность электрообогревателей, которыми жильцы преимущественно топили дом.



Всего с начала года в регионе зарегистрировано 412 пожаров. 20 человек погибли, 12 получили травмы.

