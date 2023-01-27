Двух жителей Иркутской области, напавших на полицейских, отправили за решётку

Пьяный пассажиры такси набросились с кулаками на сотрудников ГИБДД
Двое жителей города Зима признаны виновными по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти.
Суд установил, в феврале 2022 г в ночное время сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили автомобиль такси, в салоне которого помимо водителя находились подсудимые в состоянии опьянения. Последние стали высказывать в адрес сотрудников нецензурную речь, комментировать работу, требовать обоснование остановки транспортного средства.
- После, выйдя из автомобиля, нанесли представителям правоохраны множественные удары кулаками и ногами, причинив последним закрытый перелом костей носа и закрытый вывих левого плеча, а также иные телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Происходящее водитель такси снимал на камеру сотового телефона, позже запись попала в Интернет. Преступление расследовано следователями СК.
Несмотря на непризнание фигурантами вины, государственным обвинителем представлены достаточные доказательства их причастности к совершенному преступлению.
Суд приговорил мужчин к четырём годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колониях общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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Происшествия, Фото:
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