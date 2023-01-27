27 января

26 января

Популярное

Двух жителей Иркутской области, напавших на полицейских, отправили за решётку

Двух жителей Иркутской области, напавших на полицейских, отправили за решётку
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Пьяный пассажиры такси набросились с кулаками на сотрудников ГИБДД

Двое жителей города Зима признаны виновными по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти.

Суд установил, в феврале 2022 г в ночное время сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили автомобиль такси, в салоне которого помимо водителя находились подсудимые в состоянии опьянения. Последние стали высказывать в адрес сотрудников нецензурную речь, комментировать работу, требовать обоснование остановки транспортного средства.

- После, выйдя из автомобиля, нанесли представителям правоохраны множественные удары кулаками и ногами, причинив последним закрытый перелом костей носа и закрытый вывих левого плеча, а также иные телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Происходящее водитель такси снимал на камеру сотового телефона, позже запись попала в Интернет. Преступление расследовано следователями СК.

Несмотря на непризнание фигурантами вины, государственным обвинителем представлены достаточные доказательства их причастности к совершенному преступлению.

Суд приговорил мужчин к четырём годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колониях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Иркутская область ГИБДД нападение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите таможенник попался на взятке
В Чите таможенник попался на взятке
Происшествия, 27.01.2023
За 20 тысяч он «закрыл глаза» на перевес автомобиля
В Иркутской области на пожаре погибли двое детей
Происшествия, 27.01.2023
Тела детей вынесли из горящего дома соседи
На Байкале два автомобиля провалились в трещину во льду
На Байкале два автомобиля провалились в трещину во льду
Происшествия, 27.01.2023
Там образовалась многокилометровая становая трещина
В Иркутской области воспитательница перевела мошенникам 1,5 млн
Происшествия, 27.01.2023
Женщина лишилась кредитных денег, переведя их на так называемый безопасный счёт
В Бурятии стали известны подробности пожара в Вахмистрово
В Бурятии стали известны подробности пожара в Вахмистрово
Происшествия, 27.01.2023
Огонь с загоревшегося дома перекинулся и на соседский участок
На пожарах в Иркутской области погибли два человека
Происшествия, 27.01.2023
Пожары произошли в одно время в разных городах
Село в Бурятии дважды за сутки настигла коммунальная авария
Село в Бурятии дважды за сутки настигла коммунальная авария
Происшествия, 27.01.2023
Местные жители мёрзнут практически всю зиму
В Ангарске трёх мужчин будут судить за кражу топлива на 3,5 млн
В Ангарске трёх мужчин будут судить за кражу топлива на 3,5 млн
Происшествия, 27.01.2023
Они воровали нефтепродукты на протяжении трёх месяцев
В Иркутской области пенсионер погиб из-за обогревателя
В Иркутской области пенсионер погиб из-за обогревателя
Происшествия, 27.01.2023
Причиной пожара стала неисправность электрообогревателя
В Улан-Удэ буйный пациент угрожал медикам в больнице
В Улан-Удэ буйный пациент угрожал медикам в больнице
Происшествия, 27.01.2023
Он замахивался на медработников тростью
Молодого убийцу из Иркутска приговорили к 19 годам колонии
Молодого убийцу из Иркутска приговорили к 19 годам колонии
Происшествия, 27.01.2023
Молодой человек зарезал собутыльника и сжёг его дом
Забайкалец сильно избил четырёхлетнего пасынка
Забайкалец сильно избил четырёхлетнего пасынка
Происшествия, 27.01.2023
Мальчика госпитализировали в больницу 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^