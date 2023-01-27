Детсад в Забайкалье не принимает детей из холодных помещений









В здании детского сада села Нарасун Акшинского района Забайкальского края похолодало, температура опустилась до +13 градусов.Как выяснила прокурорская проверка, понижение температуры вызвано поломкой изношенного насосного оборудования в котельной учреждения, находящейся в оперативном управлении образовательного учреждения.На объект выехал прокурор Акшинского района Кирилл Федорчук, который на месте проверил соблюдение образовательным учреждением законодательства о теплоснабжении и об охране труда.- В настоящее время организовано проведение ремонтных работ и закупка нового оборудования, по информации администрации округа поставка и установка оборудования ожидается 27 января, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.Приём детей в учреждение временно приостановлен.По результатам проверки прокуратура внесла руководителю детского сада представление об устранении нарушений и возбудила в отношении образовательного учреждения дело об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ «Нарушение правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок».Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.