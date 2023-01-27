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Забайкалец сильно избил четырёхлетнего пасынка

Забайкалец сильно избил четырёхлетнего пасынка
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мальчика госпитализировали в больницу

В Забайкальскому крае возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Карымского района по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание заведомо несовершеннолетнего лица».

По версии следствия, подозреваемый в течение двух лет систематически избивал своего пасынка 2019 года рождения. 25 января мужчина, оставшись дома с ребёнком, снова избил его. На следующий день мальчик госпитализирован с травмами в больницу города Чита.

- В настоящий момент следователи проводят комплекс следственных действий по сбору доказательств совершенного преступления. Запрошены данные в медицинском учреждении, устанавливаются и допрашиваются свидетели, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

В настоящий момент следователи совместно с сотрудниками полиции разыскивают подозреваемого в совершении этого преступления. Проводятся другие следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
Забайкальский край истязание

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