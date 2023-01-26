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Двое читинцев ограбили 71-летнего пенсионера

Двое читинцев ограбили 71-летнего пенсионера
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Они забрали у пожилого мужчины 61 тысячу рублей

В отдел полиции «Железнодорожный» УМВД России по городу Чите поступило сообщение от

71-летний читинец стал жертвой мошенников. Пенсионер живёт один в частном доме. Вечером на пороге его жилища появились незваные гости. Калитку во двор и входную дверь он ещё не успел закрыть на ночь, поэтому преступники без труда зашли и потребовали деньги. В силу возраста и состояния здоровья потерпевший даже не пытался оказать им сопротивления, отдав имеющуюся 61 тысячу рублей.

Пожилой мужчина обратился в полицию.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска опросили соседей потерпевшего, проверили на причастность к совершению преступления ранее судимых граждан, которые в том числе могли быть осведомлены об одиноко проживающем пожилом человеке. В результате личности злоумышленников установлены. Двоих читинцев 1991 и 2003 годов рождения задержали и доставили в отдел полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Один из фигурантов помещён в изолятор временного содержания, его подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Забайкальский край Чита грабеж

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